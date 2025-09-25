Zgodna Sydney Sweeney u kupaćem kostimu obilježila kraj ljeta: Nije za one slabog srca

Američka glumica Sydney Sweeney (28) ponovno je u središtu pozornosti, ovoga puta zbog atraktivnih fotografija koje je podijelila na Instagramu. Na jezeru Powell gdje je provela nekoliko dana, odlučila je obilježiti kraj ljeta uz avanturistički izlet. Fotografije s ovog izleta oduševile su njezine pratitelje, a u opisu objave je kratko napisala:

"Mali izlet na Mars". Objave su ubrzo prikupile više od 2.7 milijuna lajkova.

Objavu pogledajte OVDJE.

Nedavno prekinula zaruke

Inače, osim što je jedno od najtraženijih imena u Hollywoodu, Sydney se sve češće nalazi i na listama najljepših žena svijeta. Njezina pojava na crvenom tepihu gotovo nikada ne prođe nezapaženo - bez obzira radi li se o glamuroznim večernjim haljinama, prozirnim i izazovnim kreacijama ili minimalističkim, elegantnim odjevnim kombinacijama.

Što se ljubavi tiče, Sweeney je bila zaručena za producenta Jonathana Davina s kojim je bila u vezi od 2018., a zaručili su se 2022. Njihovo se vjenčanje planiralo za proljeće 2024., no zbog prenatrpanih rasporeda stalno se odgađalo – sve dok nisu u potpunosti otkazali zaruke i prekinuli vezu.

