CURA JEDNOG OD NAJSEKSI HRVATA KAO NEVINA KLINKA OKRUŽENA OPASNIM DALMATINCIMA: ‘Ova mala kuži posao’

Sve popularnija 21-godišnja pjevačica Nina Donelli potrudila se ponovno zagolicati maštu svojih obožavatelja novim videospotom i pjesmom ‘Dalmatino’.

Kao da snima neki uzbudljiv triler, Dalmatince, inače poznate kao zgodne ljetne zavodnike, prikazala je kao opasne momke, a sebe kao nevinu djevojčicu koja na kraju ipak popusti pod tradicijom sunca, mora i mirisa lavande.

“Pitaju me svi zašto sam u jednu klasičnu ljetnu dalmatinsku pjesmu stavila opasne momke jer svi ostali imaju samo sunce, more, galeba i sve je kao lagano i opušteno. U Dalmaciji nisu svi ribari i ‘galebi’, mnogi su i opasno zgodni momci koje često viđam na svojim nastupima po Jadranu pa mi se učinilo zgodnim uklopiti ih na ovaj način u spot. Reakcije su i više nego pozitivne, nije loše iznenaditi ili šokirati publiku, naučila sam svoju lekciju kako se privlači pažnja”, istaknula je Nina bez ustručavanja.

“Ova mala ima neku posebnu karizmu i kuži posao. Dobro pjeva, sjajno izgleda i spremna je vrlo brzo stvoriti svoju poziciju na domaćoj estradi. Di ćeš bolje? Zato smo i odlučili surađivati s njom i užurbano joj Miro Buljan i ja pripremamo novi album u izdanju našeg najvećeg diskografa Croatia Recordsa”, istaknuo je naš čuveni hitmejker Neno Ninčević čija kreativna radionica punom parom izbacuje hitove kako za Ninu tako i za mnoge velike estradne zvijezde.

O dečku ni riječi!

Nina Donelli, kao nova zvijezda na hrvatskoj estradi, zadnjih mjeseci privlači posebnu pažnju javnosti kako svojim scenskim nastupima i koncertima, tako i vezom s najseksipilnijim Hrvatom, omiljenim glumcem Ivanom Hercegom.

“Ivan se ni na koji način ne petlja u moj posao, kao što se ja ne petljam u njegov. I to je sve što ću reći na temu njega”, zatvorena je u komentarima o svom dečku inače vrlo razgovorljiva nova estradna zvijeda. No, to je sasvim razumljivo ako se zna da su sve njegove bivše djevojke živjele u zavjetu šutnje dok su s popularnim glumcem bile u vezi. A razlog je vrlo jednostavan. Zgodni glumac ne podnosi da se njegov privatni život razvlači po novinama na bilo koji način.