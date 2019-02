ŽESTOKI ESTRADNI OBRAČUN U SUDNICI: Osnivač ‘Karme’ o bivšoj pjevačici E.T.-a: ‘Imao sam neugodnih iskustava s njom i njenom majkom’

Glazbenik Nenad Čirjak tvrdi da Saru Elenu Menkovsku zbog njezinog ponašanja na kraju nije angažirao

Nakon što je Adonis Ćulibrk Boytronic, frontmen grupe “E.T.” priznao da je sa Sarom Elenom Menkovskom, njihovom bivšom pjevačicom, imao neugodnih iskustava, sada isto tvrdi i Nenad Čirjak, jedan od osnivača grupe “Karma”, prenosi Večernji list. U sudnici Općinskog suda u Zagrebu rekao je da pjevačicu zbog njezinog ponašanja na kraju nije angažirao.

Znala je spavati do tri popodne

“Poznajem prisutne optužene. Imao sam grupu Karma i surađivao sam s “E.T.”-jem. Saru sam upoznao 2014. godine, kad je kod mene došla na probu jer sam tražio novu pjevačicu. Imali smo dosta nastupa u inozemstvu. Smjestili smo je u obiteljski apartman u Savudriji.

Čim smo se upoznali, ona je tražila ugovor. Iznenadilo me to, pa sam kontaktirao menadžericu Lovorku Lisičić, koja se isto iznenadila zbog ugovora jer nije imala ni probni nastup, a na probama se nije trudila. Sjećam se da je znala spavati do tri popodne. No, nisam je na kraju angažirao. Nije mi odgovarala. Imao sam neugodnih iskustava s njom i njezinom majkom”, rekao je glazbenik.

Na suđenju bivšoj pjevačici E.T.-ja svjedočio Grubnić

Kad je čula posljednju rečenicu, Sarina majka Ksenija poručila mu je: “Još nisi imao neugodnog iskustva, ali imat ćeš!” Bivša pjevačica “E.T.”-a cijelo je vrijeme dobacivala pa je na pet minuta izbačena na sudski hodnik.

Nije mu odgovaralo njezino ponašanje

“Sa Sarom sam imao probna snimanja, a poslije me njezina majka optuživala da sam iskoristio dio vokala u jednoj pjesmi, ali sam joj dokazao da nisam. Tko god ima imalo glazbenog iskustva, prepoznao bi da se ne radi o istim vokalima. Ona je kod nas bila u dva navrata, ukupno sedam do deset puta. Nije mi odgovaralo njezino ponašanje. Bile su dogovorene frizure i vizažisti, no to na kraju nije realizirano, a ona je znala izjaviti da se sama obojila u crveno. Sara i njezina majka rekle su mi i da one sve tuže.

MARKO GRUBNIĆ SE SKRIVAO IZA RUKE NA SUDU: Stilist svjedočio protiv bivše pjevačice grupe E.T.

Nakon što smo prekinuli suradnju, Sarina majka mi je prijetila tužbom, pa sam im se putem odvjetnika obratio da prestanu. Također, gospođa Ksenija je preko Facebooka navodila da naša nova pjevačica ne zna pjevati i da je katastrofa te da to ne može biti njezin vokal, nego da je Sarin.

Sve to je trajalo nekoliko mjeseci, a prestalo je nakon što sam kontaktirao odvjetnika. Iz medija sam doznao da je Sara nova pjevačica E.T.-ja. S obzirom na neugodno iskustvo s njom, samo sam komentirao: ‘Bože, što ih čeka.’ I opet sam u medijima poslije pročitao kako je to završilo”, ispričao je Čirjak.