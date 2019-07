ŽESTOKA SVAĐA U OBITELJI ECCLESTONE: Otkriven razlog zbog kojeg je Tamara prekinula svaki kontakt s mamom Slavicom

Tamara Ecclestone se s majkom posvađala jer joj se previše miješala u život

Britanski The Sun piše da Tamara Ecclestone više od godinu dana nije razgovarala s mamom Slavicom jer joj se previše miješala u privatni i poslovni život. “Bilo je to stresno i tužno razdoblje. Naime, Slavica i Tamara su uvijek bile bliske i Slavica je uvijek bila na njenoj strani i brinula se o njoj”, rekla je prijateljica obitelji. Izvor tvrdi da je to bila prilično žestoka svađa. “Za obitelj i prijatelje to nije bila tajna. Stvari između njih dvije su bile gadne”, kaže izvor. Kad se Slavica prošle godine razboljela, Tamara je odlučila prekinuti šutnju i posjetiti majku u bolnici. “Od tada polako su izgladile svađu i njihov odnos se vraća na staro malo pomalo. Slavica je čak bila i na rođendanu svoje unuke Sophie”, tvrdi izvor.

Tamara je od 2013. u braku s s Jayem Rutlandom s kojim ima petogodišnju kći Sophie. Žive u jednoj od najluksuznijih četvrti u Londonu u kući vrijednoj 70 milijuna funti. Bernie Ecclestone i bivša hrvatska manekenka Slavica Ecclestone razveli su se 2009. godine nakon 24 godine braka.

