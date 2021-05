ŽELJKO PERVAN SE OBRIJAO PRVI PUT NAKON 31 GODINU: ‘Izgledam kao baba iz toplica. Vidi me, isti Čobanković!’

‘Nemoj da te vidim da uživaš u ovome’, poručio je voditelj prijatelju nakon promjene imidža

Željko Pervan izgubio je okladu od Mladena Horvata zbog čega je nakon više od 30 godina obrijao bradu i brkove.

Naime, u prošlom nastavku emisije “Pervanov dnevnik” kladili su se tko je viši, Zoran Milanović ili Andrej Plenković. Pervan se kladio na predsjednika, a dogovor je bio da će se obrijati ako izgubi.

Naposljetku je to i morao učiniti budući da je premijer viši od predsjednika za dva centimetra. Voditelj je održao riječ i obrijao se prvi put nakon 31 godinu.

Stvarno je to napravio

“Izgledam kao baba iz toplica, poslije 31 godine izgubim okladu. Predsjedniče, hvala vam što ste niži od Plenkovića, bio sam siguran da ste viši. Koga si uopće pitao da doznaš je li Milanović 189 centimetra visok?”, upitao je Pervan Horvata.

“Ja to tebe ne bih nikada tražio, 31 godinu nosim bradu i onda me ovaj bivši bradonja natjera da obrijem bradu. Gledaj kako sad izgledam, kao Čobanković. Ti si me natjerao da se kladim. Nemoj da te vidim da uživaš u ovome”, dodao je voditelj.

Gledatelji su u komentarima na YouTubeu izrazili svoje mišljenje o ovoj drastičnoj promjeni imidža.

“Sad mogu na miru umrijeti nakon ovoga”, “Stvarno je to napravio. Nije bio ovakav od snimanja spota za Serbus Zagreb”, “Gospodine Pervan, sad bez brade izgledate 10 godina mlađe”, “Ovo je najveći događaj ove godine i samo ga lijek za tumor može pobijediti”, neki su od komentara.