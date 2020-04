ŽELJKO PERVAN O SAMOIZOLACIJI: ‘Moja žena mi spočitava sve što sam pogriješio, a 31 godinu smo u braku’

Pervanu nedostaju neke stvari koje je mogao nesmetano raditi prije karantene, a vani izlazi samo ako mora do trgovine

Komičar, scenarist i glumac Željko Pervan posljednjih tjedana uživa u samoizolaciji u svom zagrebačkom domu sa suprugom. Za Dnevni avaz otkrio je kako izgleda njegova svakodnevica.

Vrijeme obično krati surfanjem po internetu, čitanjem vijesti, gledanjem televizije te slušajući svoju suprugu.

“Ona koristi ovo vrijeme da mi spočita sve što sam pogriješio, a 31 godinu smo u braku. Od prvog dana sve zna, ja samo klimam glavom. Srećom, imamo kuću iznad stadiona Maksimir, s lijepim vrtom, pa na balkon. Nismo baš u stanu bez balkona kao na Alipašinom Polju, da izludiš”, kazao je.

Željko se zahvaljujući samoizolaciji riješio ljudi koji mu nisu odgovarali.

‘Ljudi su postali bezbožni’

“Ovo prisilno ostajanje u kući me riješilo nekog društva kojeg se nisam imao snage sam riješiti. Nisam imao snage reći ‘Ajde, čovječe, pusti me, i ti i pivo i alkohol, ne mogu to izdržati’. Sada me je to odvojilo od takvih ljudi, možda postoji jedan ili dvojica koji mi nedostaju. Vidiš da su viška svi, da trošiš sate koji su dragocjeni, koje je Bog dao da živiš, a ti razgovaraš o glupostima”, pojasnio je te je dodao da su ljudi postali dekadentni i podložni porocima.

“Ljudi su postali dekadentni, bezbožni, to je horor. Počeli smo uništavati sve oko sebe i ispred sebe, ne misliti na druge. Strašno. Zlatno tele, novac, uspjeh, imanje, Golf 7 sa širokim gumama. Nema kraja, ljudska duša je bezdan od zahtjeva”.

Pervanu nedostaju neke stvari koje je mogao nesmetano raditi prije karantene.

Prvo će oprati automobil

“Sada bismo dali sve da odemo do svoje kućice u Istri. Što i planiramo. Nedostaju ti neke stvari koje su se prije podrazumijevale. Kao kad se razboliš. Ali, neće tako biti vječno. To je kazna, priroda je rekla ‘Ajde, ljudi, malo ohanite'”, rekao je.

Željko vani izlazi samo kad mora do trgovine te obavezno nosi masku na licu. Kaže da će kad karantena završi prvo oprati auto, a onda ide do frizera.

“Prvo pranje automobila, ja ga ne mogu vidjeti onako prljavog, nisam navikao na to. Onda frizura, tako mi je kosa narasla kao uinat. Kad se pogledam u ogledalo, umalo ne pobjegnem. Odvratno, ogromna kosa. Ionako sam baš ružan i prije bio, a sada je sve ispotencirano, glava je velika. Visok sam 170 centimetara, a glava je 190 centimetara. Sada je još kosa narasla pa izgleda kao da samo glava hoda po kući”.