Farmer Željko i osebujna Đurđa na brzom spoju naišli na problem: 'Onda je to prva prepreka'

U sinoćnjoj epizodi RTL-ova showa "Ljubav je na selu", šarmantni farmer Željko, poznat po svojoj ljubavi prema glazbi i plesu, suočio se s jednim od najzanimljivijih brzinskih spojeva dosad.

Na klupicu nasuprot njega sjela je energična i samouvjerena Đurđa iz Zagreba, koja je od prve sekunde pokazala da ne gubi vrijeme i da točno zna što želi – i koga želi propitati.

Umjesto uobičajenog upoznavanja, Đurđa je odmah preuzela kontrolu nad razgovorom, odlučna da sazna tko je zapravo čovjek koji ju je privukao. "E sad vi meni recite tko ste zapravo vi, jer tamo se govori: poljoprivrednik je, gastarbajter, svira i...", direktno je upitala, ne ostavljajući prostora za okolišanje.

Nakon što su prešli osnove, razgovor je prirodno skrenuo prema jednoj od omiljenih tema na selu – hrani i kuhanju. Na Željkovo pitanje je li dobra kuharica, Đurđa je s ponosom istaknula svoje kulinarske vještine, ali uz zagonetnu opasku. "Ne morate vi kuhati, ja znam kuhati, ali pazite otkud ja potječem. Iz kraja gdje su se okretali janjci i svinje", slikovito je opisala, aludirajući na tradicionalnu kuhinju bogatu mesom.

Željko je, pomalo iznenađeno, otkrio ključnu informaciju o sebi: "Ja sam vegetarijanac."

"Stvarno? Onda je to prva prepreka", iskreno je priznala Đurđa, no umjesto napetosti, situacija se pretvorila u humorističnu razmjenu. Željko je kroz smijeh predložio zajednički jelovnik: "Eto, vidite li? Onda moramo jesti koprive. Moramo jesti šampinjone." Činilo se da je prva prepreka, iako stvarna, uspješno premoštena duhovitošću i spremnošću na kompromis.

