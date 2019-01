ZDRAVKO ČOLIĆ PROGOVORIO O DJETINJSTVU: ‘Bilo je to drukčije vrijeme, živjeli smo od jedne plaće, ali smo bili sretni’

Iako je njegova obitelj živjela skromno, Zdravko priznaje da ga uz djetinjstvo vežu samo lijepe uspomene

Pjevač Zdravko Čolić prisjetio se kako je blagdane slavio u djetinjstvu te otkrio kako ih danas slavi sa suprugom Aleksandrom i kćerima Unom i Larom. Priznao je da ih još uvijek s veseljem iščekuje. “Euforija praznika kod mene nije popustila s godinama. Bez obzira na to što sam mnoge dočekao na pozornici, u duši sam ih slavio kako priliči. Božić ima posebnu draž i u mom domu se slavi s posebnim uživanjem. Kako za Novu godinu uglavnom putujemo zbog mojih nastupa, Božić je rezerviran za obiteljsko okupljanje u našem domu. Supruga Aleksandra je stup obitelji. Ona pripremi raznovrsna jela pa se svi okupimo za stolom”, rekao je za Blic. Dodao je da je tada u njegovoj obitelji sve puno smijeha, priče i ljubavi.

Zdravko tvrdi da mu je obitelj najvažnija te da su ga odmalena učili zajedništvu. “Sjećam se kako smo se okupljali u Trebinju, kod bake i djeda, dok nismo krenuli u školu, i dobivali poklone od rođaka, prijatelja i susjeda. Bilo je to drugačije vrijeme, ljudi su bili bezbrižniji i otvoreniji jedni prema drugima. Dozivali su se preko ulice na kavu ili ručak, spavali su jedni kod drugih, radovali se i tugovali zajedno. To se, nažalost, danas promijenilo”, rekao je pjevač.

Iako su živjeli skromno, priznaje da im ništa nije nedostajalo. “Bili smo veoma sretna obitelj, iako smo živjeli od jedne plaće, tatine. On je radio u državnoj službi pa nismo mogli obilježavati Božić u to vrijeme na način na koji se to danas radi. No, uvijek smo s veseljem čekali mljekara iz sela koji nam je donosio mlijeko i božićne poklone”, zaključio je.