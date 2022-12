Pop ikona stare Jugoslavije Zdravko Čolić često se kroz svoju karijeru morao braniti zbog izmišljenih skandala i afera. Tako je popularni Čola koji je kod žena izazivao uzdahe, jednom prilikom, kako je prenio Yugopapir, ispričao za što su ga sve optuživali.

"U svakom javnom poslu čovjek mora trpiti neki pritisak, suočiti se s pričama, tračevima, govorkanjima. Pitanje je samo što će mu se dogoditi, što će ti ljudi priljepiti i izmisliti. Budući da meni ništa nisu mogli prištiti, izmislili su da sam homoseksualac. Vole ljudi skandale, priče kojima bi dodavali ukrasne detalje. Sve je počelo nekom pričom o silovanju, dok sam ja još bio na turneji Sovjetskim Savezom. Kasnije se to proširilo, postojala je verzija da sam liječen u bolnici, a u svakom gradu su tvrdili da se to baš tamo dogodilo. Mene to ne iritira jer nisam tip koji se ljuti ili obraća pažnju na gluposti: krivo mi je zbog moje majke, zbog mojih prijatelja koji se živciraju više nego ja", ispričao je davno Čolić i dodao da je prvu djevojku i ozbiljnu vezu imao kao zreo momak, prenosi Kurir.

Podsjetimo, Zdravko je više od 20 godina u sretnom braku s Aleksandrom s kojom ima dvije kćeri Unu i Laru.

"Nas dvoje smo se vjenčali potpuno spontano 1. svibnja. Dugo smo bili u vezi pa je to bila dža ili bu. Da bi veza ili brak trajali mora postojati poštovanje i prijateljstvo", prisjetio se legendarni pjevač i dodao da je vjenčanje bio jedan od najljepših dana u njegovom životu.