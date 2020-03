ZBOG KORONAVIRUSA SE ZATVARA DISNEYLAND U SAD-U I FRANCUSKOJ: Odgađaju se premijere filmova, kao i niz kulturnih događaja

Disney World u Orlandu i Disneyland Paris zatvaraju se od nedjelje do kraja mjeseca

Grupa Disney odlučila je od ovog vikenda zatvoriti svoje slavne zabavne parkove u Kaliforniji, na Floridi te blizu Pariza i tako će ostati do kraja ožujka “iz opreza” zbog epidemije koronavirusa. Disney World u Orlandu na Floridi prvi je zabavni park na svijetu po broju posjeta – 21 milijun posjetitelja u 2018., a slijedi ga Disneyland u Anaheimu blizu Los Angelesa s 18,7 milijuna. Disneyland blizu Pariza, prvi takav park u Europi na godinu posjeti nekih 10 milijuna ljudi.

Disney je već ranije najavio da će svoj zabavni park u Kaliforniji zatvoriti 14. ožujka, “iako nijedan slučaj Covida-19 nije zabilježen u Disneyland Resortu”, ali zatvaranje je “u interesu posjetitelja i zaposlenika” u skladu s preporukama guvernera Kalifornije. Guverner preporučio je od četvrtka obustavu svih “ne osobito važnih” skupova s više od 250 osoba. Hoteli u Disneyland Resortu, koji se prostire na 40 hektara, ostat će otvoreni do 16. ožujka kako bi turisti mogli mirno pripremiti odlazak, rečeno je. Disney World u Orlandu i Disneyland Paris zatvaraju se od nedjelje do kraja mjeseca. Hoteli su zasad otvoreni do novog naređenja.

U Aziji je već prije nekoliko tjedana grupa Disney zatvorila svoje zabavne parkove zbog epidemije koronavirusa, no kompleks u Šanghaju u Kini djelomično se otvara ovaj tjedan. S druge strane za još dva tjedna, do početka travnja, produljeno je zatvaranje parka DisneySea u Tokiju.

Zatvara se i zabavni park Universal Studio u Hollywoodu

Drugi omiljeni zabavni park Studios Universal zatvara se od subote u trajanju dva tjedna, priopćio je Universal Studios. Disney je odlučio odgoditi premijeru svog filma “Mulan”, a riječ je remakeu slavnog crtića iz 1998. I premijere drugih visokobudžetnih filmova odgađaju se zbog koronavirusa, kao i drugi kulturni događaji, među njima slavni festival mjuzikala Coachella, filmski festival Beverly Hills te manifestacija posvećena popkulturi WonderCon. Otkazane su i utakmice i drugi sportski događaji.

Odgađa se i najveće okupljanje filmske industrije, CinemaCon u Las Vegasu, kao i glazbeni, tehnološki festival South by Southwest (SXSW) u Austinu u Teksasu te filmski festival Tribeca u New Yorku. Nadalje, u New Yorku su zabranjeni skupovi više od 500 osoba te su zatvorena kazališta na Broadwayu i otkazana je velika parada za blagdan sv. Patricka.

U Sjedinjenim Državama prijeđena je granica od 1.300 slučajeva zaraze koronavirusom koji je uzeo dosad 38 života, prema podacima američkog sveučilišta Johnsa Hopkinsa.