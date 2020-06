ZBOG KORONAVIRUSA OTKAZAN JOLIN KONCERT U KNINU: ‘Svim pjevačima je veliki upitnik iznad glave’

Joli je žao radi otkazivanja njegovog koncerta, ali naglašava kako se mjere moraju poštovati

Pjevač Joško Čagalj Jole u subotu je trebao nastupiti u Kninu, no danas su mu javili kako je njegov koncert otkazan zbog porasta broja oboljelih od koronavirusa u Hrvatskoj, piše 24 sata.

Pjevač Dejan Domić u subotu je održao koncert u Kninu pred tristotinjak ljudi, a nekoliko dana kasnije testirao se na koronavirus. Nalaz je bio pozitivan. Pjevač se je družio s publikom nakon svog nastupa, pa se još ne zna koliko je ljudi ustvari zaraženo.

Joli je žao radi otkazivanja njegovog koncerta, ali naglašava kako se mjere moraju poštovati.

“Svim pjevačima je veliki upitnik iznad glave. Nitko ništa ne zna, koliko ljudi može doći na koncert, je li obveza imati maske ili nije”, kazao je.

‘Stožer je zabranio koncerte’

Gradonačelnik Knina Marko Jelić rekao je za 24 sata kako je Jolin koncert otkazan jer je stožer zabranio sve koncerte.

“Da, otkazali smo Jolin koncert. Upravo je stožer donio zabranu koncerata, kao i zabranu rada noćnim klubovima i barovima. I na zatvorenom i na otvorenom”, rekao je.

Jolin koncert trebao se je održati na Kninskoj tvrđavi.

“Zato smo i stavili tvrđavu, to je otvoreni prostor. Bila je preporuka da se može organizirati događanja na otvorenim prostorima jer je tako značajno manji problem od zaraze. U zatvorenim prostorima to je značajnije. A sve ovo što se događalo u zatvorenim prostorima, to su bili iznimno bliski kontakti. Osim toga, postoje znanstvene spoznaje o dužini izloženosti i koliko točno se treba biti s nekim u kontaktu da bi došlo do zaraze”, pojasnio je gradonačelnik Jelić.