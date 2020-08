ZBOG EPIDEMIJE KORONAVIRUSA OTKAZAN JOŠ JEDAN KONCERT: Bajaga i instruktori neće nastupati u Šibeniku

‘Sigurni smo da je na kraju bolje da Bajagu i Instruktore ugostimo iduće godine kad ćemo moći napraviti pravi veliki koncert bez ikakvih ograničenja i zabrana, te bez opasnosti za ugrozu publike”, najavili su organizatori

Koncert srpskog rock sastava Bajage i instruktora, koji se nakon više od 30 godina trebao ponovno održati u Šibeniku 21. kolovoza, otkazan je do daljnjega, izvijestili su u utorak iz Udruge PARK. “Došli smo do birokratske prepreke koja je stopirala koncert. Radi se o mjeri MUP-a koja nalaže da se radne dozvole do daljnjega ne izdaju pjevačima s putovnicama zemalja koje nisu u Europskoj uniji”, naveli su u priopćenju iz udruge PARK.

Organizatori su istaknuli da je koncert zaustavljen unatoč tome što su prikupili sve dozvole za njegovo održavanje u okolnostima epidemije koronavirusa, pa i zeleno svjetlo lokalnih Stožera civilne zaštite za povećanje broja publike za održavanje koncerta na otvorenom. Tako se, dodali su, koncert Bajage i instruktora u Šibeniku pridružio ovogodišnjim masovnim otkazivanjima koncerata i festivala zbog epidemije koronavirusa koja je poharala industriju događaja, a njihove organizatore, kako tvrde, dovela do ruba egzistencije.

“Sigurni smo da je na kraju bolje da Bajagu i Instruktore ugostimo iduće godine kad ćemo moći napraviti pravi veliki koncert bez ikakvih ograničenja i zabrana, te bez opasnosti za ugrozu publike”, najavili su.

Posjetiteljima koji su kupili ulaznice u pretprodaji omogućen je povrat novca, no iz Udruge PARK poručuju da, ako žele podržati rad udruge i pomoći u pokrivanju dosadašnjih troškova organizacije otkazanog koncerta, to mogu učiniti tako da novčanu vrijednosti ulaznice doniraju udruzi.