ZAVRŠILE PRIJAVE ZA OVOGODIŠNJU ‘DORU’: Tri natjecatelja gledali smo u talent showovima

2nd place🥈! Prije svega zelim cestitati izvanrednoj @ilmakarahmet_official na zasluzenoj pobjedi! Hvala svima koji su vjerovali u mene! Hvala mojoj obitelji, prijateljima, profesorima i mom razredniku @zorandeki koji je izdrzao sve ove moje izostanke i uz to sve mi je bio ogromna podrska😉. Hvala mojoj @dubravka.plesko na svemu sto je napravila za mene i ostale "mikrofonce"❤. Hvala izvrsnoj produkciji i nasim vocal coachevima @dinotori i @saraknezevich ! Također zelim cestitati svojoj @lorenabucan koja je vise puta u showu pokazala da je apsolutno cudo te naravno svim drugim kandidatima. Najvise na svijetu zelim zahvaliti covjeku koji se zove @jacques_houdek ! Ono sto vi vidite na TV-u nije ni priblizno onome koliko se on stvarno trudio za nas i gorio za svoje kandidate! @jacques_houdek , @mihovil_bek i cijeli njihov tim je spreman napraviti SVE za nas mlade. Za mene je ovo bila jedna predivna avantura i hvala vam jos jednom jer uz sve ove vase poruke se i ja osjecam kao pobjednik! Jako sam sretan i uzbuđen da mogu najaviti da uskoro od mene mozete ocekivati nesto novo i fantasticno, ali za vise informacija cete morati jos malo pricekati🤷‍♂️. Nadam se da nisam nikoga zaboravio spomenuti. Volim vas i hvala jos jednom svima za sve! Idemo dalje jos jaci! What doesn't kill you makes you stronger! ⭐❤