ZAVIDNA LINIJA I PREPLANULA PUT: Vlatka Pokos pokazala figuru u plavom bikiniju

#laquintaresort #lacasa #gretagarbolivedhere #dreamycalifornia #beauty #adventurescroatia Upravo provodim prekrasan godisnji odmor okruzena dragim prijateljima s proslogodisnjeg krstarenja Split/Dubrovnik. Prvi put u zivotu sam u Kaliforniji, neopisive prirodne ljepote. U mnogim stvarima slicnoj nasoj voljenoj Dalmaciji. La Quinta resort je sagradjen 1928 god i ovdje su tijekom kalifornijskih zima boravile i uzivale mnoge holivudske zvijezde. Na ovoj slici se nalazim u LaCasi, dijelu resorta koji je bio omiljeno mjesto za zivot velikoj Greti Garbo. U sobama se jos uvijek nalazi originalni namjestaj i njene osobne stvari.