HRVATI SE POSVAĐALI OKO EUROSONGA; ZAŠTO ROKO NIJE PROŠAO? ‘Samo budale nisu sposobne vidjeti nešto što je tako očito’

Roko je dobio podjednako komplimenata i kritika za svoj nastup, neki čitatelji su otišli tako daleko da su okrivili homoseksualce, a sljedeće godine na Eurosong poslali bi Thompsona

Roko Blažević nije uspio ući u finale Eurosonga. Iako je imao dosta dobar nastup s pjesmom “The Dream”, nije se našao među deset zemalja koje su ušle u finale koje će se održati u subotu u Tel Avivu. Pitali smo naše čitatelje što misle o njegovom nastupu. Evo najzanimljivijih odgovora.

UNATOČ SENZACIONALNOM NASTUPU, ROKO NIJE USPIO: Gledatelji bijesni: ‘Roko je pokraden, Hrvatska je zaslužila biti u finalu’

“Ukusi su različiti, ali realno smo imali dosta dobru pjesmu, scenski nastup najbolji ikada, a vokal najbolji ove večeri. Prije svega, naš predstavnik ima samo 18 godina i predstavio nas je u najboljem svjetlu. Ostalo sve je manje bitno, pa tako i zašto nismo prošli. Pokazalo se da kakvu god pjesmu poslali, nećemo ostvariti dobar rezultat u finalu ionako. Eurosong je politički motiviran, to već znamo odavno. Uostalom, neka mi netko objasni večerašnji prolazak Danske i Makedonije, te pred neku večer prolazak Islanda, Srbije, San Marina, Slovenije, itd.”

PRVA ROKOVA REAKCIJA NAKON DEBAKLA U TEL AVIVU: ‘Imao sam problema s dimom na pozornici, počeo me gušiti’

“Zato što ste se posvađali sa svima, pa vam više ni Srbi, ni Slovenci, ni Bosanci ne daju glasove, a vaša dijaspora bi glasala na Evrosongu samo kada bi Tompson učestvovao…”

“Zato što bi se trebali okrenuti tome da je pjesma zabavna, ritmična, slušljiva… Da svakome uđe u uho da je pamtljiva.. A ne tu neka krila i zavijanja psa na mjesečinu. Dokle god brijemo na neku kakti umjetnost lijepu samo određenima, nebu ni finala na eurosongu. Simple as that.”

‘Moramo biti ponosni na našeg Roka’

“Moramo biti ponosni na našeg Roka koji je divan vokal ima snagu glasa. Nemamo se čega sramiti. A zašto nije u finalu i tko nas voli ili ne voli nije bitno. Ispred Roka je sjajna karijera. Za njega je ovo divno iskustvo i ogromni uspjeh. Čestitam što si predstavljao Lijepu našu.”

“Bolje pitanje je: Zašto Hrvatska izumire i nestaje? Tko se još bavi Eurosongom i takvim pitanjima dok mu djecu boli trbuščić od gladi?”

“Zato što nas nitko ne voli, ali pjesma je zaslužila, Roko je otpjevao maestralno!”

“Šalu na stranu, Hrvatska pravi grešku što pokušava na silu da se dopadne Evropi, a to ne radi tako dobro i studiozno, kao što to čine, recimo, države bivšeg SSSR-a. Drugim rečima, niti dobro kopirate, niti ste sačuvali neki svoj identitet. Za početak, zašto vaši predstavnici uporno pevaju na engleskom? Pređite na svoj jezik, gore od ovog ne može, ali barem ćete sačuvati dostojanstvo…”

‘Zato što vrištanje i deranje više ne prolazi’

“Zato jer je poslala normalnog i šarmantnog mladića. Ako još znaju da je katolik,onda je daleko dogurao. Da je homić, bio bi među prve tri. Isključimo se iz tih nastranosti i budimo svoji. Budimo normalni i budimo katolici.”

“Zato što vrištanje i deranje više ne prolazi. Dečko super pjeva, ali to nije pjesma za takmičenje.”

“Roko nije ni trebao biti tamo! To je sve Žak smjestio, od promocije prije Dore, za vrijeme Dore, nakon, sve do Eurovizije. Žakov ego ne dopušta ništa osim onog što on zamisli.”

“Traži se originalnost. Nemamo je niti ćemo je ikad imati jer je narod zatucan, a takav i žiri (zatucan, čitaj: ukalupljen, konzervativan) Doru i Eurosong ne gledam odavno jer naša zemlja 30 godina u svemu zaostaje za vrimenom u kojem živimo pa tako i u tome.”

‘Ja lijepo kažem Let 3 ili Bare… Kakav Roko!’

“Prvo krila su užas. Drugo, netko ne prati trendove i šalju svašta na natjecanje. Treće, mentor mu je umišljena veličina.”

“Ja lijepo kažem Let 3 ili Bare… Kakav Roko?! Mali je super vokal, ali za Splitski festival ili nešto slično. A Eurovizija, ha, ha… Tamo treba ići s čim nakaradnijom scenom i pjesmom. Mislim da bi ih Let 3 oduševio recimo s ispucavanjem čepova iz stražnjice ili tako nešto. To njima treba. Pustite finoću. To je moje skromno mišljenje.”

“Pa, odgovor na ovo pitanje i na sve komentare je kristalno jasan. Samo budale nisu sposobne vidjeti nešto što je tako očito. POLITIKA! Politika Europske unije. Ove godine će u finale ući ove države (unaprijed određeno), a iduće godine će u finale ući neke druge države. Naravno, to ne vrijedi za sve. Najmoćniji unaprijed imaju ‘rezervirana’ svoja mjesta, a ‘mali’ moraju biti zadovoljni što će svake treće-četvrte godine biti ‘određeni’ da sudjeluju u finalu. Nema tu nekih drugih kriterija (glazbenih, umjetničkih). Sve se odvija po ključu, a taj ključ određuju moćnici, kao što je to i u politici, sportu, gospodarstvu….. Tako to funkcionira.”

“Roko je trebao proći dalje ne zato što je naš, nego je stvarno dobar vokal za razliku od nekih. Pjesma je moćna i ima energiju za razliku od Albanije, Makedonije, Malte i Danske. Užas”