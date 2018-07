ZAŠTO OLIVER NIJE NASTUPAO U SRBIJI: ‘Uvijek su dobrodošli na moj koncert drugdje, ali to je moj stav…’

Politika je pokvaren posao, govorio je Oliver i dodao kako ostaje pri svom stavu iako su mu nudili mnogo novca. No otkrio je i zbog koje je stvari spreman politički se angažirati.

“Ne želim sam sebe prevariti. Postoji rečenica: ‘Nikad ne reci nikad’, ali mi se čini da neke stvari koje sam si zacrtao u životu nisam nikad iznevjerio”, komentirao je Oliver Dragojević svoju odluku zašto neće nastupati u Srbiji 2013. kada je nastupao u BiH za tamošnju televiziju. Slično je ponovio je 2015. u intervjuu za Ekskluzivu.

Kolege to rade zbog novca, mene to ne zanima

“Nemam namjeru bilo što talasati. To je moj stav i, kako sam i rekao, ostao sam dosljedan sebi. Da nastupim u Srbiji, izdao bih svoje principe i stavove. Znam da moje kolege to rade samo zbog novca, a mene ni to ne zanima. Ostajem pri svome stavu, i ne vidim tu ništa neobično ili čudno. Dolazili su razni menadžeri, nudili sile novca, ne smijem ni reći kolike su to cifre, ali sve sam odbio”. Dodao je i kako je ima svoju publiku u Srbiji i naglasio kako to nema veze s politikom. “Nema to veze s politikom ili političarima. Imam svoj stav od početka raspada Jugoslavije i neću ga se odreći. Dolazi publika iz Srbije na moje koncerte u Hercegovinu, Sloveniju, bili su u Sarajevu prije nekoliko godina, dolaze u Hrvatsku. Srećem te ljude i ispričamo se, fotografiramo se. U Srbiji imam publiku, ali oni me mogu doći slušati bilo gdje, tako da nema razloga za brigu”, rekao je.

‘Tu temu smo završili’

Rijetko je davao i intervjue za srpske medije, ali je ipak pristao gostovati u emisiji “TV lica, kao i sav normalan svet”, RTS-a prošle godine . Koja je zbog njega snimana u Splitu. Tamo je samo ponovio da je ta tema iza njega i da neće nastupati u Srbiji: “To smo završili. Zapravo, tu temu smo završili… Zvali su me puno puta i svaki put sam rekao ne, ja sam mislio da je ta tema završena”, kratak je bio i dodao da je njegova publika iz Srbije dobrodošla na bilo koji njegov koncert u okruženju.

Iste godine dao je intervju i za Nedjeljnik. I tamo je istaknuo kako neće nastupiti u Srbiji, te istaknuo kako ga politika nikada nije zanimala jer je to prljav posao iako su ga zvali svi. “Nikada me nije interesirala politika jer to je pokvaren posao i moraš biti tamo ili ovamo. Mene su svake godine zvali kad su birali vladu – zovu me zbog politike iako dobro znaju da ne trebaju zvati jer to ne volim”, rekao je Oliver.

Ipak, naveo je jednu situaciju kada bi se ipak politički angažirao – kada bi njegovom Jadranu prijetila ekološka katastrofa.