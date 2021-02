ZAŠTO JE BRITNEY SPEARS 2007. OBRIJALA GLAVU? ‘Njezin odgovor je bio pomalo čudan…’

‘Rekla mi je da ne želi da joj itko više dira kosu i da joj je prekipjelo jer joj ljudi stalno žele dotaknuti kosu’, rekla je tatoo-umjetnica kojoj se Britney povjerila nakon što je obrijala glavu u frizerskom salonu

Najgora godina za bivšu pop zvijezdu Britney Spears zasigurno je bila 2007. kada je u dobi od 25 godina doživjela živčani slom. Slavna pjevačica tada se odlučila za jedan od najšokantnijih poteza u svom životu – pred kamerama je obrijala glavu. No, razlog zbog kojeg je to učinila tajio se čak 12 godina.

Bivši suprug joj nije dopustio da vidi sinove

Britney se 2007. godine nenajavljeno pojavila pred kućom svog bivšeg supruga Kevina Federlinea kako bi vidjela svoje sinove Seana i Jaydena. Kevin joj to nije dopustio pa se pjevačica tada uputila do najbližeg frizerskog salona i zamolila frizerku Esther Tognozz da joj obrije glavu, i to pred više od 70 paparazza koji su sve to zabilježili. Frizerka ju je pokušala odgovoriti, no čim joj je okrenula leđa, Britney je uzela škare i odrezala si kosu.

“Imala je dvojicu tjelohranitelja koji su trebali paziti da ju paparazzi ne fotografiraju, ali jedan od njih je stalno podizao rolete”, ispričala je Tognozz u dokumentarcu “Britney Spears – Breaking Point” koji je izašao 2019. godine.

‘Rekla je da ne želi da joj itko više dira kosu’

Nakon što je obrijala glavu, Britney je otišla u salon za tetoviranje “Body and Soul” gdje se povjerila tattoo-umjetnici Emily Wynne-Hughes. “Vani je bila nesnosna buka, nisam bila sigurna što se događa, jesu li neki neredi i onda sam vidjela bliceve. Vrata su se sporo otvorila i osoba s kapuljačom je ušla u salon. Primijetila sam da Britney nema kosu i pitala sam ju zašto nema kosu, a njezin je odgovor bio pomalo čudan”, prisjetila se Emily u dokumentarcu iz 2019. godine. “Rekla mi je da ne želi da joj itko više dira kosu i da joj je prekipjelo jer joj ljudi stalno žele dotaknuti kosu”, kazala je tattoo-umjetnica.

Britney navodno nije smjela sama odlučivati o svom imidžu, već je sve kontrolirao njezin menadžerski tim. No, kako tvrdi Wynne-Hughes, činilo se da nikome od njih u to vrijeme nije bilo stalo do nje.

Početkom veljače izašao je dokumentarac “Framing Britney Spears” koji govori o njezinim problemima s mentalnim zdravljem, odnosu s ocem Jamiejem Spearsom, ali i o njezinoj vezi s Justinom Timberlakeom.