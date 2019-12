ŽARKO POTOČNJAK O BORBI S TEŠKOM BOLESTI: ‘Pijem puno lijekova, a kisik primam kroz cjevčice. Sve mi je gore…’

Žarko kaže kako nije htio prestati pušiti cigarete unatoč tome što mu je dijagnosticiran bronhitis

Legendarni glumac Žarko Potočnjak povodom Svjetskog dana kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB) na panelu u zgradi Istraživačkog instituta Plive ispričao je kako se nosi s teškim zdravstvenim tegobama, piše Story.

“Ostao sam bez riječi kada sam shvatio da nešto opet nije u redu sa mnom. Naime, prije 19 godina na Jordanovcu sam operirao karcinom pluća, uspješno se izliječio, da bi mi prije dvije godine liječnici rekli da bolujem od kronično opstruktivne bolesti pluća, odnosno KOPB-a”, rekao je.

Žarko kaže kako nije htio prestati pušiti cigarete unatoč tome što mu je dijagnosticiran bronhitis.

‘Nažalost, ide nagore’

“Prije otprilike 40 godina, dok sam još bio mlad, liječnik mi je rekao da imam bronhitis i da bih trebao prestati pušiti. Nisam to tada ozbiljno shvaćao jer sam pušio od 16. godine. Međutim, sve to dovelo me do toga da danas moram piti puno lijekova i primati kisik kroz cjevčice jer bolujem od KOPB-a”, rekao je te je otkrio kako mu je sve gore.

“Nažalost, ide nagore. Nabolje ne može ići. Problem KOPB-a je nedostatak kisika u tijelu. Krenulo mi je prvo s nogama, koje su jako važan dio tijela, a hod me počeo prvi izdavati. Zatim se osjete simptomi i na drugim dijelovima tijela, primjerice na rukama. Najstrašnije je što u tim trenucima kad ostanete bez kisika zavlada panika.

Koliko god tada bili svjesni bolesti, njezinih uzorka i načina liječenja, protiv te panike ne možete se boriti. To je pitanje disanja, gušenja i u konačnici pitanje života ili smrti. Posljednjom terapijom dr. Samaržije kvaliteta života digla mi se na cijelu novu razinu. Aparat s kisikom pomaže mi u svakodnevnom životu. Ne umaram se dok razgovaram i mogu izdržati predstavu ako sam prije nje udahnuo dovoljnu dozu kisika.

Višnja mu je velika podrška

Poznato je da se piloti, kad idu u nadzvučne letove, nadišu kisika, a to radi i Mick Jagger prije nastupa. I dalje se bavim glumom koliko mogu. Naravno da ne mogu kao što sam mogao nekad, ali to su manji problemi. Život, onaj svakodnevni u koji su uključene aktivnost kao što su odijevanje, odlazak na zahod, trčanje do zahoda, i to su problemi s kojima se susreće čovjek s KOPB-om”, ispričao je.

Žarku je velika podrška u životu njegova životna partnerica Višnja Pešić.

“Neku večer zvao sam Višnju da mi pomogne s aparatom jer sam mislio da je isključen, nešto nije štimalo. Višnja je pogledala, rekla da je uključen i tada opazila da sam zaboravio staviti cijevi u nosnice. Ne znam što bih bez nje. Višnja mi puno pomaže i stvarno ne mogu sam. Slično je kao s alkoholizmom.

To je također bolest koju ne možete liječiti sami. Morate imati nekoga uza se, a ona je uvijek uz mene kao velika podrška. Znam se našaliti da ponekad bude upitno hoću li stići do zahoda, a nekim se situacijama znam smijati i nekoliko dana kasnije. Ali onaj tren kada me uhvati panika, kada osjetim strašnu bol i osjećam se bespomoćno, zahvalan sam što pokraj sebe imam svoju Višnju”, kazao je.