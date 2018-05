ŽANAMARI ZADIGLA MAJICU I POKAZALA SPORTSKE TRBUŠNJAKE U PRIPIJENOJ MINICI: ‘Ajme ženo, kako si zgodna, nemam riječi!’

#BITCHIN in my perfect #summernights #outfit by @xyzfashionstore 😍 Za detalje posjetite novu prekul web stranicu 👉🏼www.xyz.fashion 💪🏼 Maky i ja smo bili stilisti na jedan dan i izabrali za vas neodoljive kombinacije! Check it out NOW! ❤️ #xyzfashion #lovefashion #pinko #missguided #ootd

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on May 11, 2018 at 4:42am PDT