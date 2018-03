ŽANAMARI ZA DAN ŽENA ODLUČILA HODATI PO VODI: ‘Možemo sve što želimo, samo se treba odvažiti’

Trust me, we can walk on water if we dare… Although on some days we can’t even be bothered to get out of bed 🙈 This is one of those days☝🏼Maky, coffeeeee! @joshuamacks 👉🏼Ljepotice moje, SRETAN VAM DAN ŽENA! ❤️ Odmorite danas fino a sutra slavimo ‘dan koktela’ u Charlie Brown-u u Siskuuuu! Nek me čeka #PinaColada 📸 @vrh.productions

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Mar 8, 2018 at 3:13am PST