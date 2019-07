ŽANAMARI UTEGNULA GRUDI U MINIJATURNI TOPIĆ: ‘Tako si seksi, goriš, sve si zapalila’

Žanamari je pozirala u prirodi odjevena u minijaturni rozi topić koji je jedva zauzdao njezine bujne grudi

Pjevačica Žanamari Perčić pratitelje na društvenim mrežama ne prestaje uveseljavati seksi objavama. U toj maniri, na svom Instagram profilu objavila je fotografiju na kojoj je pokazala sve svoje ženske draži uz minimalno odjeće.

Žanamari je pozirala u prirodi odjevena u minijaturni rozi topić koji je jedva zauzdao njezine bujne grudi te crnu usku suknju velikog proreza na lijevoj nozi. Kosu je pustila da joj ležerno pada po ramenima, a naočale za sunce zataknula je za pojas.

“It’s in the water… It’s where you came from…”, citirala je stihove singla “Radioactive” američkog banda Kings of Leon, a njezini obožavatelji udijelili su joj komplimente i brojne lakove.

“Prelijepa si”, “Izgledaš zanosno”, “Predivna si”, “Ti si najljepša žena i majka”, “Goriš, sve si zapalila”, “Tako si seksi”, “Šteta što ne može odjednom da se udare barem deset lajkova”, “Imaš savršeno seksi tijelo”, “Divne grudi imaš”, “Bomba si”, “Morske vile ti zavide”, “Kako si dobra! Živa vatra”, “Ljepša si od same ljepote”, samo su neki od komentara.