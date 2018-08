ŽANAMARI UKRALI IDENTITET: ‘Očito je ta osoba htjela vidjeti što bi joj sve prošlo da je kao ja’

Pjevačica je razotkrila osobu koja se predstavljala kao ona na dating aplikaciji. Tu je situaciju spomenula i u novoj pjesmi Romantika.

Žanamari Perčić je s obožavateljima podijelila sočnu priču o tome kako je nastala njezina pjesma Romantika. Naime, pjevačici je prijatelj prošle godine poslao da netko na popularnoj dating aplikaciji Tinder koristi njezine atraktivne fotografije te se naziva njezinim imenom, što je, kaže, inspiriralo njezinog supruga za nastanak teksta Romantike.

“Ljudi hvala vam što volite ROMANTIKU! Mnogi od vas su me priupitali što je inspiriralo ovakav tekst i kako sam se usudila u pjesmi spomenuti kontroverzni ‘Tinder’. Pa evo jedne istinite juicy pričice. Prošlo ljeto jedan naš prijatelj poslao mi je screenshot s Tindera s ‘mojom’ slikom i osoba se zove ‘Žana’. Napisao mi je ‘Netko se kiti tvojim perjem na Tinderu!’. Meni je to bilo fascinantno! Kakvog smisla ima da mi netko ukrade identitet i koristi ga na Tinderu! Jer s kim god se nađe bit će jasno da je lažnjak. Očito je ta osoba samo htjela biti ja pa makar virtualno da vidi što bi joj sve prošlo da je kao ja! Fun fact je da je uzela moju sliku s Instagrama od prije 3 god kad sam još dojila i dok su mi grudi bile ‘double D’, a inače su samo C! Tako da me indirektno i uvrijedila haha… Kao sad nisu dovoljno dobre, nego je scroll nabacila daleko u prošlost da nađe verziju Žaky sa zadovoljavajućom veličinom cica! Uglavnom, to cut a long story short, osobno nisam nikad koristila Tinder, ali je ova čitava priča inspirirala Makyja i on se dan poslije pojavio s tekstom pjesme Romantika”, napisala je Žanamari na Facebooku.

Osobi koja se predstavljala kao ona tom je prilikom i zahvalila na usluzi jer bez nje ne bi bilo pjesme.

“Lijepo ću zahvaliti mojoj anonimnoj kradljivici identiteta i sad objaviti njen profil na Tinderu tako da joj pomognem postići što bolju popularnost i da dobije puuunoooo….. zahtjeva. Hvala ‘Žana’”, napisala je Žanamari.