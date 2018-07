ŽANAMARI UHVATILA NEVENU RENDELI I JELENU VELJAČU U TRAČANJU: ‘Kad uloviš ekipicu da te ogovara pa lajkaš’

Noć… volim ju kad je romantična, tiha i nježna prema meni #aboutlastnight ❤️ Obožavam rublje u kojem se osjećam ženstveno, a kad je u isto vrijeme toliko udobno da mogu zaspati u njemu… U vrućim ljetnim noćima to je presudno. U čemu ste vi spavali sinoć? Body 👉🏼 ‘Paulina’ by @alma.ras Gdje nabaviti 👉🏼 ALMARAS, Frankopanska 2b, Zagreb & webshop 🔥marka.hr🔥@markamhr *If you love #lingerie FOLLOW @alma.ras & @markamhr #markahr #AlmaRas #SS18 #elegantlingerie #feelfeminine #body #underwear #ootd #curves 📸 by @joshuamacks

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Jun 20, 2018 at 2:12am PDT