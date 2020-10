Fanovi su Žanamari obasuli lajkovima i komplimentima te su primijetili kako jako nalikuje na Kim Kardashian

Pjevačica Žanamari Perčić pratitelje na Instagramu obradovala je s još jednim izazovnim izdanjem u nizu. Lijepa Makaranka pozirala je vani uz more odjevena u bijelu usku majicu bez rukava i kožne vruće hlačice.

Na fotografiji su u prvom planu njene duge, vitke noge na kojima ima crne najlonke i gležnjače s metalnom zakovicama. Žanamari je pustila dugu kosu da joj ležerno pada po leđima i ramenima, a odlučan pogled uputila je prema obali.

“Come on-a my house, my house. I’m gonna give you candy…”, napisala je stihove iz popularnog singla “Come On-A My House” u opisu objave.

“Spavaš li mirno, Kim Kardashian?”, “Kraljica”, “Zadivljujuća, kao i uvijek”, “Sviđa mi se tvoja frizura”, “Prelijepa si”, “Preslatka”, “Pa divoto jedna”, “Zgodna žena”, “Lipa si lipa, anđeli ti sliče…”, “Bože moj, jesi slatkiš”, komentirali su.