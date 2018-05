ŽANAMARI U ČIPKASTOM BODIJU: ‘Nošenje donjeg dublja u javnosti mi je extra, ali mi je pokazivanje bradavica degute’

Business on the outside, party on the ‘inside’ 😍 #mondaygoals *Ne ubijam se prateći trendove, ali ovaj novi trend nošenja donjeg rublja u javnosti mi je EXTRA 🔥 🙈 S druge strane onaj američki trend s potpuno prozirnim majicama i haljinama bez ikakvog donjeg rublja mi je totalno nepotreban i ne mogu ga shvatiti. Jesam li ja konzervativna ili su gole bradavice na red carpetu pomalo degute? Prosvijetlite me!!! PS. Hvala što volite novi spot #KRAJPROGRAMA ❤️ #artist #newmusic #musicvideo #suitup #workmode #ootd #suit #potd #location #hollywoodsign in #baskavoda #croatiafulloflife #doviđenja #goodbye #sign #bridge #sunnyday

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on May 21, 2018 at 2:41am PDT