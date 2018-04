Nakon 4 godine pauze i stavljanja svog zdravlja i svojeg tijela na zadnje mjesto napokon sam se odlučila vratiti u teretanu te naći vremena za wellness i neopisivo sam sretna zbog toga! *Upozorenje svim hejterima: Post-at ću fotke iz teretane i spa centra kad god i u kojoj god pozi poželim, jer je to napokon opet dio mog života, koji me baš veseli i za tih sat vremena svako drugi dan koje ulovim za sebe, se pošteno izborim i naradim svo ostalo vrijeme! Već nakon tjedan dana treniranja se osjecam zdravije i bolje. Da je bilo krajnje vrijeme da to napravim podsjetio me i specijalist internist na pregledu prošli tjedan napisavši mi pod TERAPIJU: teretana 3Xtjedno i vratiti ritam života koji je imala prije poroda! Tako da, ako nekog zasmeta moja fotka u tajicama, fitness grudnjaku ili badiću može me zaobići u širokom luku. Ako se ipak opet netko udostoji doći na moj profil biti licemjer i uništavati mi dobro raspoloženje u ovoj novoj životnoj odluci, svečano mu obećavam BLOCK. Ajmo! Hura za pozitivu, odmor i zen… A za sve ostale negativne utjecaje odjednom imam ‘zero’ tolerancije. Misao dana 👉🏼 Zaštitite svoju atmosferu od polucije i ušutkajte sve one jadne glasiće koji ne podnose vašu sreću. Uz jacuzzi i saunu vjerujte mi bitno je i ovo mentalno čišćenje ‘smeća’ s vašeg životnog desktopa #EMPTYTRASH @yes_to_beauty_ @lovepodgora 📸 by @joshuamacks @vrh.productions

