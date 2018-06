ŽANAMARI PROŠETALA U ATRAKTIVNO HALJINI PA UZELA KAVU ZA VAN: Otkrila i tajnu svoje savršene linije

Vrijeme je za opuštanje! Mama i tata su se sredili i izašli na date, ali tu je moj #danielwellington ‘Classic Roselyn’ sat da me podsjeti, kao pepeljugu, kad je vrijeme da jurimo kući natrag u zagrljaj svome malome zlatu. Koliko je lijepo malo izaći toliko je neprocjenjivo kad se vratim i Gaby već s vrata viče: Mama došla si! I onda se grlimo 20min ❤️ Pišite u komentar što je za vas #neprocjenjivo 😍 A ja vama poklanjam svoj #discountcode ‘zanamari18’ s kojim imate 15% popusta na sve @danielwellington satove! 😘 Chekirate brzo nove modele #DWnewclassics i iskoristite popust na: 🔥danielwellington.com🔥 #watches #discountcode #accessories #ootd #style #fashion #inspo

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on May 30, 2018 at 3:24am PDT