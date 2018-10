ŽANAMARI POKAZALA KAKO JE IZGLEDALA NEKAD I SAD: ‘Bila sam buntovnica, išla sam glavom kroz zid, danas sam skuliranija’

View this post on Instagram

Žaky & Sv.Petar vs. J’Animale & Sv.Petar 🤘🏼Koja je vama draža Žaky(Fotka 1/2018.) ili J’Animale(Fotka 2&3/2013.)😈 Bila sam malo buntovnija i tvrdoglavija, išla često glavom kroz zid. Danas sam skuliranija, možeš mi kako se kaže ‘plesati na glavi’, hejteri me NE uzbudjuju, a ključ Sv.Petra? Može, ja ću malo sjest pa ako mi ga sam odluči dati, ok 😂. I’m sooo lazy onda kad smijem bit da to nije istina! Jedno je ostalo isto kao i 2013.! Nosim Vansice :) samo sam tada imala crne. Na ovoj fotki su bile crne Starke, jer su Vans bile na pranju. Vise volim crne ali se baš brzo isprljaju, zato preferiram ove leopard, kožne su i izdržljivije. Crne cargo pants bi nosila i J’Animale bez problema i to na koncertu s J’Animalsima 💪🏼 Danas za koncerte s bendom biram haljine, kombinezone i štikle… Koliko je gušt biti buntovnica s undercutom, toliko je gušt i slagati boje i uzorke, jedan dan biti ‘fancy’ drugi dan ‘sexy ghetto style’, a treći dan opet nabaciti staru Deftones ili Faith no More majicu i biti J’Animale… moda mi je postala baš hobi, a kroz nju sam svaki dan neka nova verzija sebe. It’s fun! You should try it! 💋 #throwback #5yearsago #fashion #style #character #change #transformation #today #ootd #outfit #inspo #animalprint #vans #converse #cargopants #earings 📸 by @joshuamacks