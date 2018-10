ŽANAMARI POKAZALA GOLIŠAVE GRUDI I POSLALA SNAŽNU PORUKU: ‘Bez zdravlja nemaš ništa, nema više odgađanja!’

View this post on Instagram

Kad ste zadnji put bile na ultrazvuku dojke ili mamografiji? Ja sam bila prije ljeta i već kasnim s kontrolom debela dva mjeseca… Uobičajena isprika da zapostavljam sebe i svoje zdravlje je – Nemam kad! Jurim oko Gabi! Imam brdo posla! Nemam kad ni jesti ni spavati! – ali na kraju dana bez zdravlja nemaš ništa. Ne uzimajte ga zdravo za gotovo…sjetite se! Ja sutra zovem doktoricu, nema više odgađanja – Preventiva je SVE! Idemo na pregled 🎀 #DanBorbeProtivRakaDojke #7listopad #VolimCice #PregledajSe #Pinktober #BCA #BreastCancerAwareness #SelfExamination #FightLikeAGirl