ŽANAMARI POKAZALA FOTKU KOJA JE BILA PRESEKSI ZA INSTAGRAM: ‘Očito je netko bio uvrijeđen mojim dekolteom’

Neprimjerena fotka?!?*Nedostaju mi ove post-zimske obline 🤷🏻‍♀️ Malo se podsjećam kako sam izgledala prije ljeta. Inače ovu originalnu fotku mi je instač maknuo s feeda… Očito je netko bio ‘uvrijeđen’ mojim dekolteom pa me reportao 🤘🏼 Obožavam licemjerje. Nekako stvarno smatram da je ovo jedna od čednijih fotki na ovoj platformi. Jesam li ja luda ili samo imam jako lude i strpljive hejtere? Jel vama ovo ‘neprimjeren sadržaj’? Evo vas ću poslušati… tu ste, podržavate me, i zanima me što vi mislite kako bi jedna žena ‘trebala’ biti odjevena, a da time ne vrijeđa naciju ili instagram publiku?