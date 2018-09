ŽANAMARI OBUKLA UBOJITU HALJINU I RASPAMETILA FANOVE: ‘Koje noge imaš, blago tvom mužu’

View this post on Instagram

Volim svojih 37 god. Svaki dan u životu me je nešto naučio, napravio osobom kakva sam danas i skrojio moj život ovakvim kakav je danas. Imam divnog muža, predivnu kćerkicu, živimo na moru, radimo ono što volimo – što više čovjek može poželjeti! Da samo zadržim sve ovo što sad imam u životu i što sam postigla – to mi je već Jack Pot i najbolji rođendanski poklon! Ne stremim materijalizmu i nisam rob stvari, samo sam veliki romantik i iskrena duša kojoj je prava ljubav čitav svijet. Smatram se pravom sretnicom, i zato volim svoje godine i osjećam se mlađe, energičnije i samouvjerenije nego kad sam bila u dvadesetima i još se na neki način tražila. *Sinoć smo Maky i ja imali romantični “doček” mog ročkasa u @fabriquepub 🤩Provela sam se fenomenalno, hrana, osoblje i atmosfera – plus pet! Menu su pripremili prema mojim željama i iznenadili me s omiljenim desertom koji nisu imali u karti nego su ga napravili samo za mene! Totalno su me oduševili s malim detaljima i iznenađenjima. Maky me je isto iznenadio s lijepim poklonom, naime naručio mi je čitav outfit koji sam sinoć nosila, i na moje oduševljenje to su upravo komadi koje sam nedavno gledala i rekla da bih željela kupiti, ali da nisam sigurna hoće li mi pristajati. #hubby se nije puno dvoumio i poklon je bio pun pogodak! All in all – perfect #bday ❤️ a ovo je samo početak! Večeras ide druga runda s mojim curkamaaaaa 💃🏽🎉🎈🎀 #aboutlastnight #birthdayparty #september #virgo #fabriquepub #happy #love #myunicornlife #outfit #ootd #jumpsuit #veganleather #houseofcb #teddyjacket #zara #sockboots #novababe #fashionnova