ŽANAMARI ISTAKNULA GRUDI UBOJITIM DEKOLTEOM: Fanovi u ekstazi usporedili je s Kim Kardashian; ‘Savršenstvo’

#Throwback *Kad se dogodi svjetska pandemija i obavezna karantena u pola posla… *Ovako mi je stan izgledao mjesecima 😂 Prošli tjedan je napokon postavljen pod, a ormari, krevet i luster bi trebali stići u idućih desetak dana! 🤩 Moj poklon za Valentinovo biti će gotov taman do godišnjice braka🤞🏼Fingers crossed da bude… Jedva čekam spavati na novom krevetu i pospremiti stvari u nove ormare. • • #redecorating #interiordesign #workinprogress #wardrobe #bedroom #construction #dresscode #casualfriday