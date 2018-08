ŽANAMARI I SUPRUG SE PREPUSTILI STRASTIMA NA TULUMU, RADE BEBU? ‘Maky vreba, Gaby hoće bracu’

Rooftop party! Al’ budimo realni – ovako izgledamo u 90% našeg budnog vremena! Maky vreba, Žaky nekad sudjeluje, a nekad bježi po kući pokušavajući skuhat ručak, oprat robu, nahranit dijete, ili spremit se za nekud! Nije lako! #51nijansasive #ROMANTIKA #nofilter #bezcenzure #trijezni #uvijekbudale #žakyimaky #sramota #brak #ASScessorie #hubby #kotukoga #hejterinaaparatima #sramnasbilo #event #coronasunsets #tkovamčuvadijete #kakvasitimajka #odlična! #Gabyhoćebracu #🖕🏼 *Photo by @iveive_ #znanasnamjestit #dobrooko

A post shared by Žanamari Perčić (@zanamari) on Aug 3, 2018 at 4:11am PDT