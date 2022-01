Blagdani su gotovi, a za sobom su ostavili i višak kilograma. Pjevačice Žanamari Perčić (40) i njezina vršnjakinja Nives Celzijus pratiteljima na društvenim mrežama otkrile su da su one već počele s tesanjem linije za nadolazeće ljeto.

Također, počastile su ih snimkama na kojima oskudno odjevene vježbaju na spravama u teretani.

"Nema pauze ni kad je depra", poručila je Žanamari na svom Instagram Storyju dok je trenirala u topiću i bijelim tajicama visokog struka.

Žanamari je nedavno u intervjuu za RTL.HR otkrila da je marljivo trenirala i za blagdane te da je to njena svakodnevna rutina koju prakticira već godinama. Svakome tko želi izgubiti višak kilograma poručila je da to i nije tako strašna stvar.

Žanamari ne brine višak kilograma

"Dobro je nekad dati si malo i oduška. Višak kila nije strašna stvar. Nazovite to bulk i onda fino to iskoristite u svoju korist… Krenite u gym i pretvorite to u mišić", rekla je Žanamari te dodala da ona voli imati više mase.

"Nikad me nije brinuo višak kilograma, samo manjak. Ako trenirate i višak kilograma izgleda dobro kad ga podigne kvalitetan mišić. A manjak kilograma meni osobno nije dobra podloga za trening. Volim imati više mase, onda navaliti na bildanje i tek pred ljeto izbaciti masti, šećer i sol te izgubiti masnoće", pojasnila je.

Nives se svojim fanovima također javila iz teretane. Ona je pozirala na spravi odjevena u narančasti kompletić čiji je topić naglasio njeno bujno poprsje.

"Znojava, sretna i nadasve slatka", napisala je Nives u opisu svoje objave, a fanovi su je nagradili brojnim komplimentima i lajkovima.