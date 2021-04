ZAGREPČANKA KOJA JE ZBOG MUŽA NOGOMETAŠA ODSELILA U ARGENTINU: ‘Nedostaje mi zagrebačka špica i da se lijepo sredim’

Elena Kanaet je supruga nogometaša Leonarda Germani Sigalija. Preselila se u Argentinu zbog ljubavi. Živi u Buenos Airesu, kojeg smatra drugim domom, ali jako joj fali Hrvatska

Supruga nogometaša Leonarda Germani Sigalija, Zagrepčanka Elena Kanaet zbog ljubavi se preselila na drugi kraj svijeta, točnije u Buenos Aires. Ona je i majka dvogodišnje djevojčice Chole. U Argentini živi već tri godine, a ono s čim se teže miri jest udaljenost od Hrvatske.

“Stvarno smo predaleko. Oko 13 sati leta do nekog većeg europskog grada i onda još dva ili tri sata do Zagreba. Iako sam daleko od doma, mogu reći da su Argentinci jako slični Hrvatima. Jako su glasni, otvoreni, topli, druželjubivi i drže do obitelji. U Njemačkoj koja je puno bliža Hrvatskoj, ljudi su karakterno drugačiji”, kaže Elena.

BRIŽNI TATA U AKCIJI: Bivši Dinamovac s malenom kćerkicom prošetao Zagrebom

Sigurnost je najbitnija

Naglašava da je velika razlika između Argentine i Hrvatske sigurnost. U Argentini vlada veliki jaz između bogatih i siromašnih. Elena tvrdi kako u Hrvatskoj nije baš navikla na takvu situaciju.

“Naselje u kojem živim je najsigurnije i najljepši dio Argentine. Na svakom uglu stoji policija, zaštitari su ispred zgrade od 0 do 24, a ako vas pozovem u goste morate im dati osobne podatke i tek onda mene kontaktiraju i pitaju je li ulaz slobodan. Kada sam tek došla to mi je bilo zabavno, ali onda sam shvatila zašto je to tako. U Argentini postoji velika nejednakost između bogatstva i siromaštva. Ovdje imućni ljudi imaju ‘bezobrazno’ puno novca dok siromašni nemaju novca niti za hranu”, kazala je.

Zagreb joj jako nedostaje, a posebno joj fali lijepo oblačenje. Kada bi sva sređena izašla u grad u Argentini, zapravo bi zapala u probleme.

Želi se lijepo oblačiti

“U restoranu mi znaju priči osobe komentirajući: ‘Ako nećete sve pojesti, molim vas dajte nama’. To je jedan od razloga zašto se žene ne oblače lijepo kao na zagrebačkoj špici. Iako mi to jako nedostaje, fancy odjeća privlači pozornost lopova. Kada to ne bi postojalo, Argentina bi definitivno bila predivna zemlja u kojoj se lijepo živi”, kaže Elena.

BIVŠI DINAMOVAC POSTAO TATA: Argentinski nogometaš i supruga djevojčici dali ime Chloe

Dvojno državljanstvo ju je spasilo u ovo ludo doba pandemije. Kada je bilo najgore stanje u Hrvatskoj, otišla je za Argentinu, a kada se stanje pogoršalo u Argentini zaputila se u Hrvatsku.

“Kada je bilo najgore stanje u Hrvatskoj živjela sam u Argentini, a onda je krenuo pandemijski udar na Argentinu pa sam otišla u Hrvatsku. Sve do rujna prošle godine sam bila doma, a onda se suprug javio i rekao kako je stanje bolje i da je ukinuta karantena pa sam s kćeri otišla nazad. I sada smo svi na okupu. Ovdje je obrnuta sezona i sada je krenula jesen. Sve normalno radi, ali se moramo pridržavati mjera i nositi maske čak i na otvorenom. Sada već razmišljam i o povratku u Lijepu našu jer se očekuje još gore stanje”, kazala je.

Nedostaju joj najbliži

Najviše joj je nedostajala obitelj te prijatelji. Prijateljice su joj trebale doći u posjet, no turistički nisu mogle ući u zemlju. Posjetila ju je sestra kratko. No unatoč svemu, Elena je izgradila mnoga prijateljstva i u Argentini.

“Postoje periodi kada mi Zagreb uopće ne nedostaje. Imam veliko društvo i to je ono što čini život lijepim. Možeš biti u još ljepšoj zemlji, ali ako nisi okružen voljenim ljudima – nećeš uživati”, kaže Elena.

Jezik je, kako kaže, već usavršila te ga priča kao materinji. To je primijetila jednom prilikom kada je trebala ići kod frizera.

“Kada uspiješ frizeru objasniti što točno želiš na drugom jeziku i on točno tako napravi tada znaš da pričaš tečno jezik”, istaknula je.

Sa svojim trenerom planira novi projekt koji će uskoro predstaviti javnosti. Od svih želja, najveća joj je da se svijet napokon vrati u normalu.

“Ostalo je sve nebitno. Naravno, želim ostvariti i zacrtane poslovne ciljeve koje imam sa suprugom i konačno dovršiti našu kuću iz snova koju smo počeli graditi u Zagrebu”, zaključila je Elena.