ZAGREBAČKI ODVJETNIK OGLASIO SE O VEZI S BIVŠOM MAMIĆEVOM SNAHOM: ‘Ljubav s Monikom Kravić?’

Između Frana i Monike navodno se rodila ljubav prošle jeseni, a sve češće se zajedno pojavljuju u javnosti

Već neko vrijeme po kuloarima se priča kako je bivša voditeljica Monika Kravić u vezi sa zagrebačkim odvjetnikom Franom Olujićem, sinom odvjetnika Željka Olujića.

Iz redakcije 24 sata Frana su zamolili da im prokomentira svoju vezu s Monikom, no on je rekao kako nema komentara, no nije demantirao glasine o njihovoj zaljubljenosti.

“Ljubav s Monikom Kravić? Nikada ne komentiram svoj privatni život”, rekao je za gore spomenuti portal.

Između njega i Monike navodno se rodila ljubav prošle jeseni, a sve češće se zajedno pojavljuju u javnosti. Prije nešto više od dva tjedna viđeni su zajedno na romantičnoj večeri u jednom zagrebačkom restoranu.

Monika se prije tri godine rastavila od Marija Mamića, sportskog menadžera i sina Zdravka Mamića. Potpuno se povukla iz javnosti te se posvetila obiteljskom životu sa sinovima Jakovom i Josipom.