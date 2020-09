ZADATAK KOJI JE PODIGAO TENZIJE: Nikolana pobjesnila jer Marko nije pogodio sadržaj njezine torbice

Muškarci će morati pogoditi koja je torbica njihove partnerice, a potom će od ponuđenih stvar na stolu morati staviti 10 predmeta za koje misle da pripadaju baš njegovoj partnerici

Otkako je iz zabavne emisije „Superpar“ otišao najstariji par, sve kao da je krenulo nizbrdo. Napetost raste i čini se da parovima „šumski“ baš i nisu najdraži, no dan je tek počeo. Tina i Mate odmorno su se probudili u dnevnom boravku nakon što su pobjegli iz kamp-kućice, a Anton se pripremao da dečkima pokaže haku, pjesmu i ples koju izvode Maori.

I premda su dečki bili apsolutno nezainteresirani, Anton nije odustajao. Ali zato Marko je – otišao je u kuću. „Ja treniram gledajući vas“, rekao je Gordon koji je odlučio sjediti na klupi, a Dolores je odlučila motivirati žene u kući vježbajući jogu. „Ne da mi se, ne zanima me, nije mi zanimljivo, jednostavno me pustite na miru“, komentirala je Nikolana, dodajući da je u PMS-u.

Nimalo lagan izazov

Naposljetku je s Antonom ostao samo Matej, a sve su cure, osim Nikolane, vježbale jogu. „Matej ima najmanje tu vrstu ega da se brine što će netko reći, neće ga nikakav motorist napasti zato što vježba sa mnom“, rekao je Anton. Kasnije ga je Gordon pozvao da ide s njim na čeku i upuca jelena, što je Anton nazvao provokacijama. „Poštujem tvoj život, stav i sve što ti radiš, ali onda poštuj i ti moje“, rekao mu je Gordon, a Anton je istaknuo kako se Mate stalno sprda s njim i vegetarijanstvom.

I nakon što su ponovno raspravljali kako Anton nije ispao fer prema Dolores u izazovu, on ju je pozvao. Mate je opet istaknuo kako bi Anton sve napravio za novac i da je Dolores njegova robinja. „Ja sam Antonova robinja ponekad, kad se igramo zatvorenih vrata u sobi“, rekla je Dolores, koja je potom Mati objasnila sve oko narukvice koju su naposljetku dali Jeleni i Mirku te da nikada nije bila natjerana da napravi nešto što ne želi. „Ja imam svoj otok, Anton svoj i imamo zajednički otok i zato naš odnos funkcionira“, zaključila je Dolores dok je grlila Antona koji se rasplakao zbog svega. Naposljetku su se svi izgrlili i činilo se kao da su riješene sve nesuglasice među ukućanima.

Došao je Enis i prvo prozvao Tinu i Matu što su napustili kamp-kućicu te im rekao kako to više ne smiju raditi. „Možete, ali svaki ćemo vas put kazniti s tisuću kuna“, pojasnio je. Došlo je vrijeme da se dame odu kladiti, a muškarci trebaju pokazati koliko su dobri u novom izazovu.

U današnjem zadatku muškarci će morati pogoditi koja je torbica njihove partnerice, a potom će od ponuđenih stvar na stolu morati staviti 10 predmeta za koje misle da pripadaju baš njegovoj partnerici. Ako pogode osam predmeta, prošli su zadatak, a sve to u samo tri minute! A da bi bilo zanimljivije, na stol su dodani i neki predmeti poput pegle, što nijedna žena ipak ne nosi u torbici. Daliborka se kladila na sve i uložila 3800 kuna, Dolores 4069 kuna, Nikolana je igrala na sigurno i uložila 3600 kuna, Ratka 3849 kuna i Tina se odlučila kladiti na datum rođenja pa je uložila 3007 kuna.

Nikolina izgubila živce

Prvi su došli Marko i Gordon, koji je odmah rekao: „Nema teoretske šanse! Ne znam ni da ima torbicu, a ne što je u njoj.“ Partnerice su ih zabrinuto promatrale, živcirale se i od sveg srca navijale. Marko je odabrao stvari i torbu, a potom je došla Nikolana i pokazala mu da nije ni torbu znao odabrati, a kamoli nešto drugo. Naposljetku je pogodio samo tri predmeta.

„Ti si moje oko“, rekla je Ratka dok je pregledavala što je Gordon odabrao, a on je pogodio i torbu i stvari! „Preponosna sam na njega“, komentirala je Ratka kroz suze radosnice i dodala: „Je li vam jasno zašto ga toliko volim? Koliko taj čovjek mene poznaje, nitko me ne može znati kao on.“

Sljedeći su se okušali Mate i Anton. „Anton ne samo da zna koje su moje stvari nego ih i koristi“, komentirala je Dolores, no nakon četvrtog predmeta, sam je priznao da se izgubio i da ne vidi ništa njezino. Kad je vrijeme isteklo, prva je došla Tina do Mate, koji je pogodio osam predmeta i torbu. „Hvala ti, ljubavi, što mi kopaš po torbi. Nisam se nikad nadala da ću to reći“, oduševljena je bila Tina.

Potom je došla razočarana Dolores. „Kako nisi znao koje su moje stvari?“ vikala je poslije, a Anton se ispričavao. Posljednji je došao Matej, a Daliborka je samo željela da ne brza da bi se potom potpuno iživcirala kad je vidjela kako je odabrao i WC papir! Kad je isteklo vrijeme, došla je ljutita Daliborka i rekla: „Toliko sam ti se hvalila s tom maskarom da sam si je kupila, da mi je jako dobra, crvena…“, nabrajala je dalje. „Nisam ni znala da mogu biti takva!“ komentirala je svoju reakciju, a Matej joj je rekao kako je bila odvratnija od njega. „Htjela sam se smiriti, ali nisam mogla“, iskreno je rekla.

Anton predložio masažu

Kad su se vratili u kuću, Nikolana je i dalje prigovarala Marku kako jedini nije pogodio njezinu torbu, a najmlađi se par ipak smirio. „Nisam još prihvatio da smo na nuli“, rekao je Matej, a Daliborka dodala: „Mi smo u cijelom svom životu na nekoj nuli i stalno se borimo pa nećeš zbog showa odustati.“ Naposljetku su se pomirili s tim da su u eliminacijama te da će biti što bude.

Anton je predložio da parove nauči masirati, a Gordon ponovno nije želio sudjelovati, odnosno, Ratka je masirala njega, ali on nije želio nju. „Njemu bi najbolje došla masaža, ali koprivom“, rekla je Dolores, a on je komentirao kako je samo dosljedan u svojim principima. Tina i Mate odlučili su da će platiti spavanje 1000 kuna u dnevnom boravku, neki su parovi zaspali s mišlju o novom izazovu, a Gordona je najviše zabrinjavalo što će Anton smisliti da sutra trebaju raditi…

Tko će se naći u eliminacijama pokraj Tine i Mateja, hoće li glasanje izazvati razdor među ukućanima te koja još iznenađenja slijede – ne propustite pogledati u novoj epizodi zabavne emisije “Superpar” od 21 sat na RTL-u!