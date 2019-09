ZADAO POSLJEDNJI UDARAC OBOŽAVATELJICAMA: Ricky Martin je zaprosio dečka

Godinama se šuškalo da je Ricky Martin gay, no njegove obožavateljice to nisu željele prihvatiti, čak ni kada je sam to priznao. No, sada je definitivno sigruno da nemaju šanse jer se seksi Ricky udaje.

Ricky Martin je svojedobno bio predmet maštanja gotovo svake tinejdžerice, a snove o seksi latino zavodniku nisu mogli poljuljati ni neprestani tračevi kako je gay. Kada je izašao iz ormara i javno priznao da je homoseksualac, mnogima to nije bilo nikakvo iznenađenje, a obožavateljice su to ignorirale. No, zaručnički prsten ne mogu nadmašiti.

Ricky je, naime, zaprosio svog dečka Jwana Yosefa, čime se pohvalio u showu Ellen DeGeneres.

“Bio sam na koljenima i uzeo metalnu kutijicu. Rekao sam ‘imam nešto za tebe'”, otkrio je pjevač. Priznao je kako je bio toliko nervozan da ga nije ni pitao želi li se udati za njega, već je samo rekao da želi s njim provesti ostatak života.

Par sada nosi zaručničko prstenje.

Ricky je vezu s Yosefom potvrdio u ožujku, a prvi put su se zajedno u javnosti pojavili u svibnju.

Pjevaču je jako važno to što njegovi blizanci Mateo i Valentino (8) obožavaju Jwana.

“Jako se vole i imaju poseban odnos”, rekao je pjevač.

Martin je ove godine bio u Hrvatskoj. Doveo ga je Viktor Drago, a a čast ga je imala upoznati i Nikolina Pišek Ristović.