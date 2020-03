ZABRINUTA I UPLAŠENA ELLA DVORNIK: ‘Ne mogu vjerovati… Uz sve što se dešava s virusom još i to!’

View this post on Instagram

Ljudi nadam se da ste dosli k sebi od ovog potresa ujutro. Tko bi rekao da par sekundi tako moze utjecati na covjeka? Mnogo nas se probudilo s potresom. Nisam bila sigurna jel sanjam ili je stvarnost? U koju sobu da otrcim prvo, sta da uzmem, kroz koja vrata da izadem. Nismo bili ni sigurni sto da radimo u toj situaciji 🤷‍♀️ sjeli smo u auto i otisli na zelengaj koji je bio pretrpan autima! Nije bilo mjesta di auto nije bio sparkiran. Nikad nisam takvo sto dozivjela. Mislim na sve kojima su imovine unistene i koji su ozljedeni 😔 i dalje ne mogu vjerovati da je par sekundi sve to ucinilo, uz sve sto se desava s virusom jos i to! Valjda cemo svi izaci iz 2020. Kolko tolko Normalni. Saljem zagrljaje ❤️