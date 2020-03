ZABRINUTA DANIJELA DVORNIK POŽALILA SE FANOVIMA: ‘Ne znam kako je vama u karanteni, ali djeci nije nimalo lako’

View this post on Instagram

Sister love ❤️. Ne znam kako je vama u karanteni ali djeci nije nimalo lako. Balie svako jutro želi u vrtić. Fale joj prijatelji. U nedostatku vrtića, svako jutro organiziramo igre, pokušavamo joj ispuniti vrijeme ali ništa ne može nadomjestiti fizičku aktivnost na zraku. #fuckcoronsvirus#isolatiomwithkids #iwantnormallifeback