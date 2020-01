ŽABAC SE RAZVODI ZBOG MILIJANE: ‘Ostavio sam supruzi i kuću i stan, vraćam se u ‘Parove”

Žabac kaže kako će možda pozvati na svadbu i Milojka ako bude dobar te kako namjerava napraviti za sebe i Milijanu raskošno vjenčanje

Veza između Milijane Božić i Nemanje Stamatovića Žapca započeta u srpskom reality showu “Parovi” počela se razvijati u ozbiljnom pravcu. Žabac je u razgovoru za Alo otkrio kako se vraća u reality kako bi ohrabrio Milijanu da se razvede od Milojka Božića da bi se konačno mogao oženiti njome.

“Vraćam se u ‘Parove’ da nastavim ono što sam počeo. Ne moram objašnjavati koliko nedostajem Milijani jer svakog dana priča o meni, vidi se da pati i da se ne snalazi otkako nisam tu. Malo je reći da je Milojko uopće ne zanima i pitanje je vremena kada će i njemu to postati jasno. Slušao sam je kada je rekla da sam ja jedini s kojim želi biti i za koga se želi udati i zaboljelo me je što nisam pored nje, ali i to će se brzo promijeniti”, rekao je.

Žabac je otkrio kako se razvodi od svoje sadašnje supruge.

“Da bih pokazao koliko sam ozbiljan, ubrzao sam proces razvoda. Još traje, ali će sve brzo biti gotovo. Ostavio sam supruzi i kuću i stan, a naš razvod je sporazuman, bez drame, tuče i svađe.

Imat će raskošno vjenčanje

Sve sam to uradio da bih se oženio Milijanom što prije i da bi ona znala da s njom mislim ozbiljno. Iako me mnogi osuđuju, imam pravo da se zaljubim, a ja sam zaista i iskreno zaljubljen u tu djevojku. S njom želim sve i izborit ću se za to da budemo sretni”, kazao je.

On i Milijana će, tvrdi, imati raskošno vjenčanje od milijun dolara.

“Hoće li biti u vili ‘Parova’ ili vani, do našeg vjenčanja će doći i tu nema nikakve sumnje. Ne samo da ćemo imati vjenčanje nego će naše vjenčanje biti od milijun dolara. Naše vjenčanje neće se moći usporediti s njezinim i Milojkovim. To njihovo bilo je smiješno i nikoga nije zanimalo, tako da će moja draga konačno imati veselje kakvo zaslužuje”, rekao je.

Žabac kaže kako će možda pozvati na svadbu i Milojka ako bude dobar.

“Da budem iskren, Milojko mi ne predstavlja suparnika. To bi baš bilo glupo. Djevojka ga ne želi očima vidjeti i ne može je zadržati na silu. Njemu je bolje da bude sada dobar, kad već u braku nije znao da je čuva. Ako bude dobar, možda ga i pozovemo na svadbu da iz prvog reda gleda šta je prava ljubav”, poručio je.