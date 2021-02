ZA NJIME SU NEKAD PATILI MILIJUNI ŽENA, A DANAS, ZBOG OVOGA, NJIH JOŠ VIŠE: ‘Operem dvije, tri mašine veša dnevno, a suđe perem po cijele dane…’

Holivudski glumac tvrdi da je za vrijeme karantene postao majstor raznih zanata

Planetarno popularna glumačka zvijezda, George Clooney za novi broj časopisa W Magazine otkrio je što radi kad je kod kuće s djecom zbog pandemije koronavirusa, piše CNN. U šali je rekao da je za vrijeme lockdowna postao majstor raznih zanata. “Reći ću vam nešto o svojim novim hobijima. Operem dvije, tri mašine veša dnevno, a posuđe perem po cijele dane jer su nam djeca pravi mali praščići”, rekao je uz osmijeh.

Ošišao sina

“A djecu s vremena na vrijeme morate i okupati…. Čak sam ošišao sina, no to je ispalo vrlo loše. Ipak, njemu će kosa brzo narasti. Mislim, ja i sebe sam šišam. No nisam se usudio ošišati kćer jer bih upao u gadne nevolje. Naime, supruga mi je rekla da će me ubiti ako dirnem kćerinu prekrasnu dugu kosu”, ispripovijedao je omiljeni holivudski glumac koji sa suprugom Amal ima trogodišnje blizance Ellu i Alexandra.

Otkrio je i nekoliko savjeta koji se odnose na konzumiranje alkoholnih pića. “Moja teta Rosemary davno mi je rekla da nikad ne miješam žitarice i grožđe. Znači, tekila i vino nikad ne idu zajedno. Isto tako ne treba piti votku sa šampanjcem. Mi iz Kentuckyja to vrlo rano naučimo“, poručio je glumac.

Prošle je godine Clooney snimio film “The Midnight Sky” o globalnoj apokalipsi.

“Kad nam se dogodio covid-19, ovaj film koji govori o globalnoj apokalipsi postao je relevantan na sasvim nov način. Prvobitno je to bila priča o žaljenju za propuštenim i o traženju svojevrsnog iskupljenja, no s početkom pandemije film se može protumačiti drugačije – govori o našoj nesposobnosti da budemo kod kuće i zagrlimo ljude koje volimo”, rekao je o filmu koji je režirao i u kojemu ima glavnu ulogu.