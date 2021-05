WOW NASTUP O KOJEM BRUJI CIJELI SVIJET: Pjevačica Pink izazvala eksploziju emocija na trapezu – s kćerkicom

Nakon posebnog nastupa fanovi pjevačice oglasili su se na društvenim mrežama

Na sinoćnjoj dodjeli Billboard nagrada Pink je dobila nagradu za glazbenu ikonu koju joj je uručio dugogodišnji prijatelj Jon Bon Jovi.

Pjevačica je dokazala da je zaista zaslužila tu nagradu iste večeri kada je na trapezu nastupala sa svojom devetogodišnjom kćeri Willow Sage Hart. Majka i kći pokazale su svoje gimnastičke vještine dok su zajedno izvodile pjesmu “Cover Me In Sunshine”.

Nakon dirljivog nastupa fanovi Pink oglasili su se na društvenim mrežama.

“Nezaboravan nastup. Pink zaslužuje tu nagradu. Opaka je”, “Pogledajte taj osmijeh. Ne mogu se zasititi ovog nastupa. Moja je čeljust pala na pod i plakala sam. Predivan trenutak između majke i kćeri”, “Plačem zbog Pink i njene kćeri”, “Fenomenalan nastup. Uvijek se borila za mlade ljude, naučila je kćer da bude ono što jest. Uvijek sam joj se divila kao umjetnici, a više od toga kao majci”, neki su od komentara na Twitteru.

What an unforgettable performance – solo as well as with her daughter. Pink is so deserving of this award. She is a badass #BBMAs2021 — Stacey Misener (@StaycLM) May 24, 2021

Look at that smile. I seriously can’t get over this performance. My jaw hit the floor and then I was in tears lol. Such a Beautiful mother daughter moment. #Pink #Willow pic.twitter.com/Px8I5c1JAf — Drea V (@007Drea) May 24, 2021

pinks performance with her daughter i nearly cried😭 — kai⁷🧈 (@littlelovewoozi) May 24, 2021