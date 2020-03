WOODY ALLEN O DETALJIMA LJUBAVNE VEZE S POSVOJENOM KĆERI: ‘Nismo mogli skinuti ruke jedno s drugoga…’

Woody i Soon-Yi u braku su od 1997. godine i imaju dvoje djece

Proslavljeni redatelj Woody Allen je u novim memoarima “Apropos of Nothing” progovorio o ljubavnoj vezi sa svojom posvojenom kćeri Soon-Yi Previn. Allen je danas 49-godišnju Soon-Yi posvojio s glumicom Mijom Farrow, a vezu su započeli kad je ona imala 22 godine. U memoarima tvrdi da su svoju vezu tajili, a Mia je za nju saznala kad je pronašla njihove erotske fotografije. U knjizi je objasnio da su fotografije snimili u ranoj fazi odnosa, kad nisu mogli skinuti ruke jedno s drugoga, piše Page Six. Opisao je da se on i Soon-Yi u početku nisu pretjerano voljeli, a sada su u braku više od 20 godina i još uvijek su ludu zaljubljeni.

Njegov sin protestirao protiv objave

Vijest o izdavanju Allenovih memoara razbjesnila je njegovog sina Ronana Farrowa koji tvrdi da je u memoarima zataškao navodno silovanje svoje druge usvojene kćeri Dylan. Naljutilo ga je i to što je memoare trebala objaviti izdavačka kuća Hachette Book Group, koja je objavila i njegov film “Catch and Kill”. Nakon žestokih prosvjeda zaposlenika, odbili su objaviti Allenovu knjigu, a tjedan dana kasnije objavio ju je Skyhorse.

