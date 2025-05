Will Smith najavio turneju, a selfie s holivudskom facom fanove će masno koštati

Američki glumac i glazbenik Will Smith (56) ovoga ljeta 2025. kreće na europsku koncertnu turneju s novim albumom ''Based On A True Story''. Izvodit će nove pjesme, ali i stare hitove poput ''Miami'' i ''Gettin' Jiggy Wit It''. Ipak, najviše pažnje privukla je cijena VIP ulaznica. Osnovne ulaznice stoje 60 funti (oko 70 eura), dok će oni koji žele osobno iskustvo s Willom biti primorani izdvojiti i do 1.290 funti (oko 1.510 eura). Taj iznos uključuje pristup tonskoj probi, obilazak pozornice, vintage plakat s potpisom, ali i fotografiju s Willom Smithom koja se zasebno naplaćuje čak 400 funti (oko 470 eura).

Lokacija i cifra zbunili mnoge...

Turneja započinje 24. kolovoza u Scarboroughu te završava 30. kolovoza u Wolverhamptonu, a na društvenim mrežama turneja je izazvala salve komentara. Mnogi ne mogu vjerovati da će svjetska zvijezda poput Willa Smitha nastupati u mjestima poput Scarborougha i Wolverhamptona, kao ni zašto se toliko naplaćuje fotografija s Willom.

"Will Smith u Wolverhamptonu? To mi nije bilo na bingo kartici za 2025.", "Scarborough? To je kao da je Sokrat igrao za Garforth Town", "Prije bih 400 funti potrošio na lobotomiju", neki su od komentara.

Podsjetimo da Willova turneja dolazi nakon duge glazbene pauze, ali i nakon incidenta s Oscara 2022. kada je Smith na pozornici ošamario komičara Chrisa Rocka zbog šale o njegovoj supruzi Jadi Pinkett Smith. Iste večeri osvojio je Oscara za najboljeg glumca, no incident je zasjenio njegov uspjeh.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Zbog šamara Will Smith napustio Akademiju: Hoće li mu oduzeti Oscara?