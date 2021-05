WILL SMITH JOŠ JEDNOM POKAZAO ŠKEMBU: Poručio da se želi vratiti u formu; ‘Više nema kolača iza ponoći’

Glumac i reper izgledao je kao da puca od samopouzdanja odjeven samo u kratke hlačice, no najavio je promjenu

Will Smith (52) je na Instagramu otkrio kako se želi ponovno vratiti u formu nakon što je nedavno priznao da nikada nije izgledao gore.

Podsjetimo, početkom tjedna podijelio je fotku na kojoj je pokazao škembu i bucmasto lice, no izgleda kako je spreman za povratak u teretanu.

WILL SMITH POKAZAO ‘ŠKEMBU’ I PRIZNAO: ‘Iskreno, u najgoroj sam formi u životu’

Glumac i reper je nakon toga objavio Boomerang video na kojem pozira samo u boksericama, uz taktove pjesme ‘Don’t Cha’ grupe Pussycat Dolls.

Iako je Will izgledao kao da pršti od samopouzdanja, poručio je fanovima da je spreman za promjene.

“Ovo je tijelo koje me nosilo kroz pandemiju i brojne dane koje sam proveo kopajući po smočnici. Volim ovo tijelo, ali želim se osjećati bolje. Više nema kolača u ponoć. To je to! Doći ću u najbolju formu u životu”, napisao je u opisu videa.

U partnerstvu s YouTubeom prikazat će svoj put do zdravijih navika i bolje forme.