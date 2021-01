VUCO SHOW TOTALNO PODBACIO, PJEVAČ ZA SVE JE OKRIVIO PRODUCENTA: Dao mu otkaz i već mijenja ime emisije

Vuco je trenutno u potrazi za novim producentom te smatra kako će kroz nekoliko tjedana nastaviti s emisijom

Pjevač Siniša Vuco prošli petak u sitnim noćnim satima imao je svoj prvi TV show “Vuco show” na Z1 televiziji. No, nije se baš iskazao, a gledatelji su ga zbog toga počeli kritizirati po društvenim mrežama.

Uskoro se o tom njegovom angažmanu na Facebooku oglasio producent emisije Nedjeljko Badovinac Jumbo, koji je radio i na kultnoj “Noćnoj mori”, a napisao je kako je Vuco imao ogromnu tremu te da je od početka sve krivo krenulo.

“Vuco se totalno pogubio sve sam mu objasnio kako i što treba raditi, napisao mu pitanja i rekao da treba prvo biti svoj, nisam još vidio da netko ima takvu tremu. Razumljivo je prvi put sjesti pred kamere, to je sasvim normalno, ali to brzo prođe pogotovo kod nekog tko ima kakvog takvog iskustva s publikom. Od početka je krenuo krivo, ali to je rizik emisije uživo koji je njemu bio stalno u glavi moram paziti ovo je uživo i tu se jednostavno izgubio. No svako ima pravo na drugu šansu. Znam ga sto godina i vjerujem da hoće i može, a ako ne postoji plan B. Hvala vam na vašim komentarima bilo da su pozitivni ili negativni”, istaknuo je Nedjeljko.

No, Vuci se to nije svidjelo, pa mu je dao otkaz, piše 24 sata.

Novi početak s novim producentom

“Zbog različitog pogleda na programsku strukturu i koncept emisije, a i njegovog istupa nizom neistinitih tvrdnji na društvenim mrežama, ja Siniša Vuco, kao autor emisije ‘Vuco show’ sam otkazao suradnju gospodinu Jumbu Badovincu kao producentu. Vodstvo Z1 TV-a je prihvatilo moju odluku”, rekao je za 24 sata.

Trenutno je u potrazi za novim producentom te smatra kako će kroz nekoliko tjedana nastaviti s emisijom kojoj će, kaže, promijeniti naziv.

“Naziv emisije će vjerojatno biti izmijenjen zbog zlouporabe naše prve emisije, gdje je netko pod imenom ‘Vuco show’ postavio na YouTubeu nekoliko klipova od po minutu-dvije izvučene iz konteksta dvosatne emisije s očitom namjerom da me se u startu diskreditira i obeshrabri”.

Vuco će, tvrdi, iz ove cijele situacije izaći još jači.

“Ali ja ću iz ovog izaći još jači i vrlo brzo ću nastaviti sa svojim autorskim radom u vlastitoj emisiji s novim producentskim timom. U ova teška vremena vaš Vuco je uvijek tu da vas u najboljoj namjeri oraspoloži, zabavi i na koncu razveseli, kako svojim pjesmama tako i svojim specifičnim autorskim radom na TV-u. Živio rock’n’roll!”, kazao je.