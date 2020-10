VUCO OPLEO PO DINI JELUSIĆU: ‘Kad on bude zvijezda ja ću si odsjeći ku**c i pacit ga pasima’; Oglasio se i pjevač

Dino Jelušić osvrnuo se na Vucinu izjavu na svom Facebook profilu

Siniša Vuco je Podcast Inkubatoru izvrijeđao mladu glazbenu nadu – Dinu Jelusića. Poznatog kao prvog pobjednika dječje Eurovizije, a sadašnjeg rock pjevača.

“Njegovo pjevanje je fenomenalno. Čak ima i emociju koja bi mogla biti veća, ali mislim da on nije puno inteligentan. On dolazi u emisiju Hrvatske dalekovidnice i unaprijed govori ‘Ja nisam baš naučio tekst Dine Dvornika’. Jel’ on lud? Jeste vi normalni?”

Na pitanje hoće li ga Vuco uzeti pod svoje, pjevač odgovara: “Uzet ću ga pod ku**c. Kad on bude zvijezda ja ću si odsjeći ku**c koji je veći od ove boce i bacit ću ga pasima. Ja sam to rekao i za Zorana Mišića. To su instant proizvodi…”.

Jelušić sve komentirao

Na kraju je poludio i rekao da ne želi pričati o glazbeniku.

Dino Jelušić osvrnuo se na Vucinu izjavu na svom Facebook profilu. “Dakle, Siniša Vuco progovorio o meni. Ovo je gold. Obavezno poslušati do kraja. Ovo je sve. Uljepšalo mi dan hahahaha. Psihički nestabilni neinteligentni debil koji ako postane zvijezda Vuco si je spreman odrezat pimpeka. Pobjeda!!! Vuco ti si kralj svemira”, napisao je.