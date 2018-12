VRUĆA ARGENTINKA NAJVATRENIJA JE NAVIJAČICA RIVERA: Trofej proslavila provokativnim izdanjem u tangama

View this post on Instagram

Y Papá Noel me lo trajo 🎁🐓 👉RIVER CAMPEÓN DE LA COPA LIBERTADORES 2018 🏆😏👊 !!! ( y ahora te podía agregar EL MUNDIAL DE CLUBES 😏🎅🏆⚽️😝👊🤟 El regalo de todos los hinchas de RIVER PLATE !!! #RiverCampeon #RiverPlate #copalibertadores #daleriver GRACIAS MUCHACHOS 💋⚽️ @francoarmani34 @leoponzio_ok @prattolucas_ok @juanferquinterop @pity_martinez @javierpinola25 @brunozuculini5 @gonzalo_montiel29 @romoriita11 @nacho.scocco32 @camimayada y Aguante mi tanguita roja de la suerte ❤️🐓😏👌