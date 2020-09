VRDOLJAK MORA HEP-U VRATITI 625.000 KUNA: Nisu zadovoljni kako ih je reklamirao u ‘Generalu’. A tražili su i ulaznice za premijeru

Iz tvrtke AMV produkcija na sudu su rekli kako su ‘naišli na veliki broj poteškoća, pa nisu uspjeli ispuniti sve obveze iz ugovora’

Trgovački sud u Zagrebu donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj tvrtka AMV produkcija u vlasništvu sina Antuna Vrdoljaka, Marka, mora HEP-u vratiti 625 tisuća kuna, saznaje Telegram. Naime, državna firma sponzorirala je film “General”, no nisu bili zadovoljni reklamom.

Tvrtka AMV produkcija trebala je reklamirati HEP na promotivnim materijalima filma i serije o generalu Anti Gotovini. Prema sponzorskom ugovoru, HEP je trebao biti spomenut u 80 najava kao tvrtka koja je omogućila gledanje serije, a trebao je dobiti i deset ulaznica za premijeru filma. To nije ispoštovano, pa su tužili Vrdoljakovu firmu tražeći povrat novca.

Molba za prolongiranjem roka

Novac je, prema ugovoru, HEP Vrdoljaku uplatio u listopadu 2017. godine u dvije rate. Producenti su o realizaciji ugovora do 31. prosinca 2018. godine trebali podnijeti izvještaj s dokazima da je sve što je dogovoreno i realizirano. No, Vrdoljak je HEP-u 3. siječnja 2019. poslao molbu za prolongiranjem roka. To mu je odobreno, a kao novi rok određen je 1. veljače 2019. godine. Iz HEP-a su im priopćili kako će ih tužiti i tražiti povrat novca ako se taj rok ne ispoštuje.

Iz tvrtke AMV produkcija na sudu su rekli kako su “naišli na veliki broj poteškoća, pa nisu uspjeli ispuniti sve obveze iz ugovora” te kako se radilo o velikom i zahtjevnom projektu od velike važnosti za Hrvatsku. Ponudili su i nove termine promocije uz veću količinu reklame za isti novac. No, iz HEP-a su bili ustrajni u tvrdnji kako nisu ispoštovali ugovor te im je on raskinut i moraju vratiti novac.

Trgovački sud u Zagrebu presudio je u korist HEP-a, te je naložio AMV produkciji da vrati novac jer nisu ispoštovali ugovor o sponzorstvu. Napomenuli su da su u trenutku popisivanja ugovora mogli znati s kakvim će se problemima susretati tijekom snimanja i koliko će im vremena trebati za realizaciju filma i serije te njihovo prikazivanje.